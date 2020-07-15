Политика
RT на русскомВ МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Общество
Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей
Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».
Коммерсантъ вчера в 23:24
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Происшествия
В Баку заявили, что снаряды ВС Армении упали на жилые дома на границе
Минобороны Азербайджана заявило, что во время обстрела ВС Армении приграничных сел в Товузском районе снаряды упали на жилые дома, пострадавших нет.
РИА Новости 02:56
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид впервые показала животик
Беременная Джиджи Хадид (Gigi Hadid) с гордостью рассказала о седьмом месяце беременности и продемонстрировала животик во время прямого эфира в Instagram, приподняв свою свободную бело-зеленую клетчатую рубашку перед камерой.
Popcake 00:37
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Газета.Ru вчера в 11:35
Здоровье
В Алтайском крае загрузка коронавирусных госпиталей достигла 80%
Загрузка больниц для зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилась до 80%, шесть заболевших COVID скончались за сутки, в тяжелом состоянии находятся 100 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 01:35
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10% или 30%
Сбербанк сообщил о снижении первоначального взноса по ипотеке при покупке готового и строящегося жилья. Теперь он составляет 10% или 30%.
Компания вчера в 08:29
Единоборства
Эллиотт победил Бенуа на турнире UFC on ESPN 13
Чемпионат 00:25
Общество
Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
Политика
Китай ввел санкции против компании из США за продажу оружия Тайваню
Китай решил наказать американского производителя оружия за продажу своей продукции Тайваню, передает агентство «Синьхуа».
ToDay News Ufa вчера в 02:02
Общество
В Кузбассе от коронавируса погибли уже 16 человек
За минувшие сутки в Кузбассе коронавирус выявлен у 48 человек.
RuNews24.ru 01:05
Наука
Ученые назвали возможную причину аномальной жары в Сибири
Международная группа ученых назвала предполагаемую причину установления аномальной жары по всей Сибири.
Актуальные Новости 01:33
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России
С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru 00:39
Общество
Украинская телеведущая лишилась переднего зуба во время прямого эфира
Передний зуб выпал изо рта журналистки, когда та читала новости на телевидении.
Экономика сегодня вчера в 09:14
Армия и оружие
Россия разместит ракеты вблизи ЕС, если в Европе появятся ракеты США
Господин Грушко считает, что в сфере контроля над вооружениями наступил хаос, в сторону которого «движутся США».
Коммерсантъ 02:54
Здоровье
Федеральное СМИ назвало Алтайский край коронавирусной аномалией
Сайт bfm.ru назвал Алтайский край, Туву и Санкт-Петербург коронавирусными аномалиями России.
Алтапресс 00:34
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Напомним, последняя деноминация в России прошла в 1998 году, когда 1 000 «старых» рублей заменилась 1 «новым».
МОЁ! Оnline Воронеж 00:28
Шоу-бизнес
Илья Авербух строит новый особняк для Лизы Арзамасовой
Автор и ведущая передачи «Фигурвью» Елена Родина рассказала, что из-за Арзамасовой Авербух начал строить новый особняк и в ближайшее время намерен туда переехать вместе с актрисой.
Экспресс газета 00:38
Общество
Вирусолог назвала причины ошибок тестов на COVID-19
Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович объяснила, почему тесты на коронавирус иногда дают ошибочные результаты.
Газета.Ru 02:27
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14 июля в 14:35
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19