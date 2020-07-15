Политика
RT на русскомВ МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Энергетика
Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
VSE42.RU 05:35
Общество
Хакеры получили доступ к аккаунтам Безоса, Маска и Байдена в Twitter
В числе компрометированных аккаунтов — учетные записи генерального директора Tesla Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft и филантрописта Билла Гейтса.
Ведомости 17:46
Энергетика
«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона
"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей.
Газета.Ru вчера в 01:37
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Общество
В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов
В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов.
Российская газета 19:53
Происшествия
Во Владивостоке сотрудник полиции оказался в доле ритуального бизнеса
Во Владивостоке перед судом предстанет бывший помощник оперативного дежурного группы управления нарядами дежурной части за получение взятки лично, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, а также получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере, за незаконные действия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
Владивосток-Новости 20:48
Армия и оружие
Истребители РФ поднялись на перехват самолетов США над Черным морем
Российские истребители были подняты для перехвата американских самолетов P-8A Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США, а также беспилотника MQ-9А над Черным морем.
РЕН ТВ вчера в 09:23
Происшествия
Генпрокуратура: в деле о гибели группы Дятлова есть нарушения
Екатеринбург, 13 июля 2020, 06:05 — REGNUM В уголовном деле о гибели тургруппы Игоря Дятлова имеются нарушения.
REGNUM 12 июля в 23:05
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Адольфо Гайч, являющийся профессиональным аргентинским футболистом, рассказал, что хочет, чтобы его новой командой стал московский ЦСКА.
CT news 12:20
Политика
США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели
Марк Мидоус, являющийся главой аппарата Белого дома, рассказал о сроках применения мер ограничения для некоторых китайских приложений для смартфонов.
CT news 20:36
Технологии
Spotify появился в App Store и Google Play на территории России
Приложение стало доступным для скачивания в онлайн-магазинах App Store и Google Play.
RuNews24.ru вчера в 12:17
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Культуромания 11:39
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru 10:09
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Космос
Водная стратегия России: задачи и решения
Значительная часть сосредоточена в подземных водах, озерах и ледниках.
Комсомольская правда 19:40
Общество
В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК
Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:54
Авто
Volkswagen Polo стал самым затратным в обслуживании доступным седаном
У Hyundai Solaris показатель составил 867,2 тыс. рублей, а у Весты 738,6 тыс. рублей.
Tvoe-avto.com 08:58
Общество
В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений по коронавирусу
В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений, введённых ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 15:37
Общество
Российские аналоги «Мистралей» будут заложены в ближайшие дни
УДК, которые заложат в ближайшие дни, будут иметь водоизмещение 25 тыс. т и длину около 220 м. В итоге российские вертолетоносцы по габаритам превзойдут французские (водоизмещение — 22 тыс. т, длина — 199 м).
Известия 13 июля в 19:41
Космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен сегодня будут работать за пределами МКС
Новые аккумуляторы были доставлены на МКС в мае японским грузовым кораблем.
Эхо Москвы 20:09
Политика
Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 16:39
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело в отношении топ-менеджера
Ранее СМИ информировали о задержании замгендиректора предприятия по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Говорит Москва 03:28
Здоровье
Мэр Норильска просит губернатора края направить дополнительных врачей
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой направить в заполярный город дополнительно медицинские кадры для борьбы с коронавирусом.
ТАСС 10:49
Технологии
Видеоблогер показал, как выглядит Diablo II в 4К при 60 FPS
Автор YouTube-канала Michael ReznoR опубликовал видео, в котором показана Diablo II: Lord of Destruction с частотой кадров 60 FPS и в разрешении 4К.
CyberSport.ru 17:22
Футбол
«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью
«Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.
Metaratings 17:42