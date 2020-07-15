Политика
RT на русскомВ МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Общество
Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов
Неизвестные взломали станицы американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
Российская газета 19:30
Футбол
«Арсенал» нанес «Ливерпулю» третье поражение в сезоне в АПЛ
Bookmaker-ratings.ru 17:17
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Политика
Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки
Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Наука
Вирусологи ответили на сообщения об ошибках тестов на коронавирус
Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой.
РБК 20:00
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Японская компания Nissan сегодня утром провела онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Ariya.
Car.ru 02:51
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Киберспорт
Футбольный симулятор PES 2022 сменил Fox Engine на Unreal Engine
Новый трейлер Pro Evolution Soccer 2022 сообщает с первых же кадров, что футбольная игра следующего поколения более не будет основана на собственном движке Konami FOX Engine, разработанном командой известного геймдизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima).
3DNews 10:05
Экономика
Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой
Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 11:41
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
Происшествия
МВД сообщило о задержании более 130 человек на акции в Москве
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что обратится в правоохранительные органы для выяснения причин задержания протестующих.
Коммерсантъ 18:44
Политика
МИД Китая вызвал посла США из-за закона о санкциях против КНР
Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент США Дональд Трамп лишил Гонконг специального статуса в двусторонних отношениях, объясняя это желанием возложить на Китай ответственность за «агрессивные действия» против жителей Гонконга.
REGNUM 13:54
Здоровье
Российские студенты назвали лучшие места работы
Российские студенты, участвовавшие в опросе аналитической исследовательской компании Universum, назвали самые привлекательные места работы.
Телеканал 360° 19:12
Кино
Стало известно, как Железный человек вернется в киновселенную Marvel
Фанаты кинокомиксов Marvel строят догадки о том, как один из любимых супергероев — Железный человек — может вернутся в киновселенную студии.
Культуромания 11:02
Шоу-бизнес
Мать Бритни Спирс претендует на ее деньги и собственность
По информации Daily Mail, в настоящее время на деньги артистки претендует ее мать Линн Спирс.
Дни24 12:09
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news 20:55
Путешествия
Глава Ростуризма проведет отпуск на Алтае
Глава республики Алтай Олег Хорохордин рассказал, что ежегодно регион посещают более 2 млн туристов, но лишь 10% из них прибывают на самолетах, а 80% - на автомобилях.
Интерфакс 06:45
Общество
Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17
Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa 00:21
Общество
В Иркутске эвакуировали жителей подтопленных домов
Из подтопленных ливнями домов в Иркутске эвакуировали 10 жителей.
Известия 22:13
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Общество
Более 100 штаммов коронавируса выделено в России
Цензуры.Нет 09:13
Общество
Меган Маркл назвала главную причину ухода из королевской семьи
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
Слово и Дело 06:18
Технологии
Видеоблогер показал, как выглядит Diablo II в 4К при 60 FPS
Автор YouTube-канала Michael ReznoR опубликовал видео, в котором показана Diablo II: Lord of Destruction с частотой кадров 60 FPS и в разрешении 4К.
CyberSport.ru 17:22
Армия и оружие
Песков не стал комментировать инцидент на линии между Украиной и ЛНР
Москва, 15 июля 2020, 13:52 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил воздержаться от комментариев в отношении конфликта на линии соприкосновения в Донбассе.
REGNUM 06:52
Общество
Sony выпустила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Релиз игры запланирован на следующую неделю. На официальном YouTube-канале PlayStation вышел релизный трейлер игры Ghost of Tsushima.
Piter.tv 13 июля в 12:48
Экономика
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
Космос
Рогозин назвал условие для дальних космических экспедиций
ИА Красная Весна 17:56