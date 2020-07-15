Политика
RT на русскомВ МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Авто
Составлен топ-5 надежных полноприводных кроссоверов до 500 тыс. рублей
В тройке рейтинга топ-5 надежных полноприводных кроссоверов до 500 тыс. рублей оказался Hyundai Santa Fe.
Tvoe-avto.com 13 июля в 00:11
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости 14:27
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о завершении весеннего призыва
В мае в пресс-службе Восточного военного округа сообщали, что до 80% призывников ВВО пройдут службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:29
Спорт
Российский легкоатлет Волков может выступать за Белоруссию
Российский легкоатлет Матвей Волков переезжает в Белоруссию и после получения вида на жительство сможет получить право выступать за команду республики на международных стартах.
Аргументы и Факты 04:35
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс 15:37
Экономика
Крупнейшие банки США не хотят финансировать нефтегазовый сектор
Инвестиционные банки США массово отказываются от выдачи новых кредитов компаниям из американского нефтегазового сектора, пишет The Wall Street Journal.
Газета.Ru 09:53
Политика
Иск Нидерландов против России по делу MH17 зарегистрировал ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу рейса MH17, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.
Радио Sputnik 13:12
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 16:55
Шоу-бизнес
Видео в TikTok с участием Аллы Пугачевой стало хитом
51-летний дизайнер Гуляев сумел скрытно заснять на видео Аллу Пугачеву. Впоследствии он разместил ролик в Инстаграм и TikTok.
ИнфоСМИ 12:10
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Авто
Chery показала интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России
Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, чьи продажи в России начнутся уже этим летом, получит премиальный салон с цифровой панелью приборов, крупным тачскрином мультимедии и атмосферной подсветкой.
Автоновости дня 09:57
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Здоровье
ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане
Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
Turkmenportal 12:30
Экономика
Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса
Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Культуромания 09:25
Армия и оружие
Японские военные впервые показали танк Type 10 изнутри
В Сети появилось видео японского танка Type 10, впервые с момента принятия на вооружение японские военные позволили журналистам заглянуть во внутрь танка.
Военное обозрение 08:30
Экономика
Коллекционные сумки Hermes подешевели вдвое за период пандемии
Цена на коллекционные модели сумок Hermes на аукционах упала на 50%, следует из данных консалтинговой компании Knight Frank (имеются в распоряжении редакции Business FM), которая причисляет эти сумки к инвестиционным предметам роскоши.
BFM.ru 10:09
Армия и оружие
Трое украинских военнослужащих подорвались на мине под Горловкой
Власти самопровозглашенной Донецкой республики сообщили о подрыве трех военнослужащих Украины на минном поле в районе деревне Зайцево.
Городовой вчера в 12:15
Общество
Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru 12:01
Футбол
«Зенит» разгромил «Оренбург», Дзюба забил 17-й гол в сезоне
На 91-й минуте Артем Дзюба все-таки забил свой 17-й гол в сезоне — в быстрой контратаке Азмун не пожадничал и выдал Дзюбе пас на пустые ворота — 4:1.
ИА Красная Весна 15:40
Игры
Death Stranding стала доступна на PC
The GEEK 04:21
Происшествия
Глава сельсовета отказался сдавать тест на алкоголь после ДТП
Как ранее сообщал GOROD48, вечером 10 июля в селе Куликовка произошел - главы местного сельсовета Алексея Зайцева.
Gorod48 06:06
Футбол
ФИФА продлила правило пяти замен на следующий сезон
ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлили действие правила пяти замен.
Pravda.Ru 10:59