Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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В МИД рассказали о провокациях Грузии на границе с Россией

РИА Новости16:11

В МИД РФ обеспокоились участившимися пересечениями границы с Грузией

Известия15:21

МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе

Российская газета15:08

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

RT на русском14:56

Россия призвала Грузию прекратить провокации на границе

Lenta.ru14:49

Россия призывает Грузию прекратить провокации на границе и начать диалог

ТАСС14:45

МИД России заявил об провокациях на границе с Грузией

Газета.Ru16:32
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Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

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Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
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В Минобороны сообщили о завершении весеннего призыва

В мае в пресс-службе Восточного военного округа сообщали, что до 80% призывников ВВО пройдут службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Российский легкоатлет Волков может выступать за Белоруссию

Российский легкоатлет Матвей Волков переезжает в Белоруссию и после получения вида на жительство сможет получить право выступать за команду республики на международных стартах.
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Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

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Экономика

Крупнейшие банки США не хотят финансировать нефтегазовый сектор

Инвестиционные банки США массово отказываются от выдачи новых кредитов компаниям из американского нефтегазового сектора, пишет The Wall Street Journal.
Газета.Ru 09:53
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Политика

Иск Нидерландов против России по делу MH17 зарегистрировал ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу рейса MH17, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.
Радио Sputnik 13:12
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 16:55
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Видео в TikTok с участием Аллы Пугачевой стало хитом

51-летний дизайнер Гуляев сумел скрытно заснять на видео Аллу Пугачеву. Впоследствии он разместил ролик в Инстаграм и TikTok.
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Общество

Адвокаты оспорили решение суда по делу журналистки Прокопьевой

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Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
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Авто

Chery показала интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России

Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, чьи продажи в России начнутся уже этим летом, получит премиальный салон с цифровой панелью приборов, крупным тачскрином мультимедии и атмосферной подсветкой.
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Наука

В России из крови доноров выделили антитела против коронавируса

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ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
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ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане

Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
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Экономика

Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса

Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

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Армия и оружие

Японские военные впервые показали танк Type 10 изнутри

В Сети появилось видео японского танка Type 10, впервые с момента принятия на вооружение японские военные позволили журналистам заглянуть во внутрь танка.
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Коллекционные сумки Hermes подешевели вдвое за период пандемии

Цена на коллекционные модели сумок Hermes на аукционах упала на 50%, следует из данных консалтинговой компании Knight Frank (имеются в распоряжении редакции Business FM), которая причисляет эти сумки к инвестиционным предметам роскоши.
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Общество

В Москве за последние сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

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Армия и оружие

Трое украинских военнослужащих подорвались на мине под Горловкой

Власти самопровозглашенной Донецкой республики сообщили о подрыве трех военнослужащих Украины на минном поле в районе деревне Зайцево.
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Общество

Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru 12:01
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Футбол

«Зенит» разгромил «Оренбург», Дзюба забил 17-й гол в сезоне

На 91-й минуте Артем Дзюба все-таки забил свой 17-й гол в сезоне — в быстрой контратаке Азмун не пожадничал и выдал Дзюбе пас на пустые ворота — 4:1.
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Death Stranding стала доступна на PC

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Глава сельсовета отказался сдавать тест на алкоголь после ДТП

Как ранее сообщал GOROD48, вечером 10 июля в селе Куликовка произошел - главы местного сельсовета Алексея Зайцева.
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Футбол

ФИФА продлила правило пяти замен на следующий сезон

ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлили действие правила пяти замен.
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