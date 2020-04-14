Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Позиция Турции по С-400 не изменилась, заявил глава МИД

Турция готова закупить американские системы противоракетной обороны на определенных условиях, но позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости12:37

Подробнее о событии

Турция снова заявила о готовности купить системы Patriot у США

РЕН ТВ13:14

Турция не изменила свою позицию по С-400

News.ru12:36

Турция назвала условия покупки у США системы ПРО

Известия12:51

МИД Турции: Анкара готова купить системы Patriot у США, если будет хорошее предложение

ТАСС12:43

Турция заявила о готовности купить системы ПРО США при сохранении позиции по С-400

Газета.Ru12:38

Позиция Турции по С-400 не изменилась, заявил глава МИД

РИА Новости12:37

В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США

RT на русском13:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 21:54, Ашберн
Общество

В Китае за сутки выявили 99 случаев заражения коронавирусом

99 случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки на территории Китая, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 11 апреля в 22:36
Музыка

Онлайн-концерт Little Big посмотрели более трех миллионов человек

Российская газета 12 апреля в 06:30
179
Общество

Самолет с застрявшими в США россиянами вылетел из Нью-Йорка

Самолет с россиянами на борту, ранее застрявшими в США, вылетел из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву.
Lenta.ru 21:20
Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
2,7K
Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
1,8K
Наука

В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства

Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
REGNUM 21:39
10
Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
4,3K
Политика

Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 21:24
78
Экономика

«АЛРОСА» сократит зарплату руководству на 20%

Зарплаты руководства "АЛРОСА" снизятся на 20% в результате мер по сокращению издержек, связанных с негативным влиянием коронавируса на мировую экономику и алмазный рынок, сообщила компания.
Интерфакс 13:24
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
158
Политика

Трамп сообщил, что обсуждал с Путиным вопрос вооружений

РИА Новости вчера в 19:43
48
Общество

В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
48
Происшествия

В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом

В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
50
Киберспорт

RodjER об ALOHADANCE: «Токсик – это совершенно не про него»

Владимир RodjER Никогосян назвал Илью ALOHADANCE Коробкина нетоксичным человеком и очень хорошим тиммейтом.
CyberSport.ru 14:25
Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
64
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на связь

Цены на связь в России в 2020 году могут вырасти выше прогнозов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос, проведенный TelecomDaily.
BFM.ru 02:55
2,5K
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
2,8K
Общество

Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок

Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
43
Общество

В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса

В США умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки — 2 228. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 21:47
Армия и оружие

В Черное море вошел эсминец ВМС США

Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.
Piter.tv вчера в 15:54
274
Происшествия

На Колыме у девяти старателей предварительно подтвержден COVID-19

В Ягоднинском округе Магаданской области сразу у девяти работников артели предварительно обнаружили коронавирусную инфекцию.
Российская газета 20:29
11
Гаджеты

Продукты Supermicro поставили 27 мировых рекорда производительности

Кроме новых H12 SuperBlade® и одно-, двухгнездовых многоузловых серверов Twin A+ компания Supermicro также представила линейку серверов A+ нового поколения под общим названием WIO и сервер 4U с поддержкой восьми ГП удвоенной ширины.
ТАСС 10:20
Здоровье

Американский врач оценил «профилактику» коронавируса алкоголем

Употребление алкоголя создаст дополнительную нагрузку на организм в случае заражения коронавирусом, заявил врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.
Известия 20:53
1
Экономика

Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий

Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
445
Экономика

МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%

"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.
ТАСС 08:41
146
Футбол

«Надеюсь, Каррера рано или поздно вернется в «Спартак». Кафельников — о коронавирусе, пропускном режиме в Москве и футболе

Да «Спартак», вроде, не особо и зарабатывает.
Спорт-Экспресс 17:00
Общество

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях

Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
24
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы о Венской операции

75 лет назад, 13 апреля 1945 года советские войска освободили Вену от немецко-фашистских захватчиков.
Вместе-РФ вчера в 11:52
25
Здоровье

В Бурятии подтвердили 92 случая заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 14 апреля 2020, 08:13 — REGNUM В Бурятии количество лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 92.
REGNUM 01:13
77
Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 13:16
215
Как работают Яндекс.Новости?
Главное