Политика
RT на русскомВ МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:46, Ашберн
Общество
Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса
Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:17
Общество
Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля
В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля.
Вести.Ru 15:02
Общество
Роспотребнадзор заявил о стабильном росте заболеваемости коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксирован плавный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, что позволяет оказывать высококвалифицированную помощь всем заболевшим.
Известия 14:28
Политика
МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США
Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
Киберспорт
В Overwatch добавили нового героя — робота Эхо
Blizzard Entertainment добавила в основной клиент Overwatch нового героя — робота Эхо.
CyberSport.ru 15:17
Происшествия
В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов
Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
Инфо24 14:15
Шоу-бизнес
Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась
Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.
Paparazzi.ru вчера в 17:43
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру 07:16
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла третьего ребенка
Известная телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира Инстаграм рассказала о том, что потеряла ребенка.
Стерлеград 04:30
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Общество
Дождь помог потушить пожар в Чернобыльской зоне
Интерфакс 07:10
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 04:51
Общество
Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют
Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 06:24
Происшествия
В Москве задержали мужчину, закурившего в вагоне метро
Нарушителя, закурившего в вагоне московского метро, задержали, ему грозит штраф, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
РИА Новости 13:32
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах
О своих ощущениях после введенной вакцины и об эффектах препарата испытательница рассказала The Telegraph.
Lenta.ru 13:06
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую
По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска 12:12
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Авто
Новый бренд Maple выпустит 13 моделей за 5 лет
Заметим, что в качестве новых моделей выступят перелицованные Geely и родственные этой марке авто.
SpeedMe вчера в 09:41
Политика
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.
Российская газета 06:28
Общество
Польша 19 апреля ослабит введённые из-за коронавируса ограничения
Польша с 19 апреля начнёт постепенно отменять ограничительные меры, введённые в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.
News.ru 04:46
Политика
Сенатор назвал неадекватными заявления Турчинова о возвращении Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков считает неадекватным прогноз Александра Турчинова по возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию.
Аргументы недели вчера в 14:55
Происшествия
Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
Газета.Ru 12:29
Наука
Найден меняющий проводимость при смене магнитных свойств материал
Материаловеды из США выявили первый достоверный случай, когда переход материала в магнитное состояние приводит к изменениям в его кристаллической структуре, отчего проводимость уменьшается таким образом, что проводник превращается в изолятор.
Индикатор 08:03
Транспорт
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры С 15 апреля столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, ждут серьезные проблемы.
Коммерсантъ 13:45
Общество
Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл 03:15
Гаджеты
Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10
Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.
3DNews 14:38