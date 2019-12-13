Политика

ИзвестияИзвестияСенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает The Hill. Документ гласит, что Соединенные Штаты должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти.
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МИД Турции ответил на признание сенатом США геноцида армян

RT на русскомвчера в 21:54

Глава МИД Турции назвал резолюцию Сената США о геноциде армян политическим спектаклем

ТАССвчера в 16:59

Турция обвинила США в политизации истории

Интерфаксвчера в 21:15

МИД Турции выпустил заявление в отношении признания США геноцида армян

Московский Комсомолецвчера в 22:14

МИД Турции осудил принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян

Газета.Ruвчера в 19:56

МИД Турции назвал резолюцию США о геноциде армян политическим спектаклем

РБКвчера в 18:18

В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян

РИА Новостивчера в 21:42
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Политика

Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании

По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Коммерсантъ 00:50
Политика

Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание

Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
iReactor 00:47
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ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
RT на русском 01:24
Происшествия

Утро в Петербурге началось со сбитых пешеходов

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Происшествия

Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Интерфакс вчера в 08:04
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Наука

В Индонезии нашли древнейшее изображение охоты возрастом 43900 лет

Датировки самых древних изображений, созданных человеком, все время отодвигаются еще дальше в прошлое — по мере того, как палеонтологи находят все новые и новые образцы.
N+1 11 декабря в 13:00
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 05:13
Экономика

Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
РБК 00:00
Происшествия

«Рабовладельцы» из Кузбасса получили 4 и 3,5 года колонии

РИА Новости вчера в 23:38
Игры

Авторы PUBG анонсировали новую игру

Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds анонсировали новый проект под названием prologue.
CyberSport.ru вчера в 22:01
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК 11 декабря в 16:29
Происшествия

В результате аварии с участием грузовика на МКАД погиб человек

РБК 01:10
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

В Якутии корью заболели уже 13 человек

В Якутии число заболевших корью увеличилось до 13 человек. Это данные регионального минздрава.
YakutiaPrime.ru 11 декабря в 13:02
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Культура

Мединский рассказал об отношении к критике в Telegram

Глава Минкультуры России Владимир Мединский рассказал, что следит за критикой работы ведомства, в том числе и в Telegram-каналах, поскольку это позволяет улучшить работу.
RT на русском 00:54
Космос

В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
RT на русском 11 декабря в 19:52
Шоу-бизнес

Опухшую Елену Корикову обвинили в пластике

Елена не стала игнорировать едкие замечания хейтеров и даже пригрозила судом одной подписчице, которая обвинила ее в использовании филлеров и ботокса.
StarHit.ru вчера в 08:00
Общество

Свердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

За выходной проголосовали 94%, против - 6%. В результате глава региона заявил, что планирует подписать распоряжение о выходном дне 31 декабря.
Интерфакс - Россия 00:57
Происшествия

Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
ТАСС вчера в 22:10
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Политика

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
РИА Новости вчера в 02:12
Происшествия

На СФ рассказали о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

Десяти военнослужащим после пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" оказана медпомощь, их здоровью ничто не угрожает, говорится в сообщении Северного флота.
РИА Новости вчера в 09:49
Кино

В сети появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Piter.tv вчера в 06:55
Общество

Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят

Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.
Бугульминская газета вчера в 00:31
Технологии

Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G

Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Ведомости 11 декабря в 13:49
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
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