Политика
РИА НовостиВ МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе
Турецкую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Седат Онал. Ситуация в Идлибе В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска.
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Общество
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Хоккей
«Даллас» обыграл «Аризону», Гурьянов и Радулов отдали голевые передачи
Экономика
Кудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей
Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей.
Технологии
Google «шутит» – Steam некоторое время посылал Epic Games Store по известному адресу
Скриншот с предложением в адрес Epic Games Store пойти по известному адресу сохранился в сети.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Технологии
Раскрыта новая схема кражи данных банковских карт
В дальнейшем специалистам Group-IB удалось заблокировать большинство связанных с атакой сайтов, ссылки на которые содержались в письмах мошенников.
Гаджеты
Коронавирус помог тайваньским контрактным производителям увеличить объёмы заказов
Бенефициарами сложившейся ситуации станут тайваньские контрактные производители TSMC, UMC и VIS.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Германии найден мертвым
Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу в кальянных в немецком Ханау, найден мертвым у себя дома.
Биатлон
Фуркад прокомментировал победу в индивидуальной гонке на ЧМ
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который проходит в Антхольце, передает Biathlon.com.ua.
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
Происшествия
СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане
Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Армия и оружие
ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо
ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Гаджеты
AMD представила два новых процессора EPYC второго поколения
AMD анонсировала два новых процессора, которые будут добавлены в линейку AMD EPYC второго поколения.
Спорт
В рамках лыжной многодневки «Ски Тур» состоятся два масс-старта
Политика
Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
Происшествия
СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ
Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Ранее сообщалось, что Пугачева жаловалась на проблемы со здоровьем. Она призналась, что ее организм дает сбой, ей трудно дышать и ходить.
Армия и оружие
Китайцы назвали двигатели для Ту-160 «Белый лебедь» важнейшей технологией России
Журналисты китайского издания Sohu назвали двигатели НК-32 второй серии, которыми будут укомплектовываться модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160 "Белый лебедь", одной из важнейших российских технологий, пишет "ПолитРоссия".
Общество
Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве
Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.
Общество
В Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
В России ужесточили ограничения на ввоз товаров из Китай. Из-за короновируса теперь запрещен провоз животноводческой продукции.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Технологии
В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны
Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Футбол
Агент рассказал, где хочет продолжить карьеру Аллегри
Футбольный агент Джованни Бранчини, представляющий интересы итальянского специалиста Массимилиано Аллегри, высказался относительно будущего своего клиента.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся
«Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», - говорит профессор о случаях из практики в Ухане.
Гаджеты
Asus представила компактную видеокарту GeForce RTX 2060 Dual Mini
Экономика
Зарплаты россиян за последние 10 лет выросли
Как сообщили "Известия", за последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в коммерческом секторе в 2,5, в государственном в 2,6 раз.