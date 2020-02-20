Турецкую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Седат Онал. Ситуация в Идлибе В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска.

В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе

Технологии Раскрыта новая схема кражи данных банковских карт В дальнейшем специалистам Group-IB удалось заблокировать большинство связанных с атакой сайтов, ссылки на которые содержались в письмах мошенников.

Происшествия СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Шоу-бизнес Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях Ранее сообщалось, что Пугачева жаловалась на проблемы со здоровьем. Она призналась, что ее организм дает сбой, ей трудно дышать и ходить.

Общество Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.

Технологии В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.

Экономика ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.

Здоровье В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся «Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», - говорит профессор о случаях из практики в Ухане.