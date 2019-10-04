Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией

Ведомости18:11

В МИД Украины анонсировали масштабный обмен удерживаемыми лицами

RT на русском17:29

В Киеве заявили, что новый обмен удерживаемыми лицами может состояться на следующей неделе

ТАСС16:32

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными на следующей неделе

Коммерсантъ16:37

Обмен пленными между Киевом и Москвой планируется на следующей неделе

РЕН ТВ16:35

МИД Украины анонсировал новый «масштабный обмен» заключенными

РБК16:47

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

РИА Новости16:30
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
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Россия скорее всего ответит зеркально на возможное размещение США ракет в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 3 октября.
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