Политика
Газета.RuВ МИД Украины хотят дать правовую оценку словам Володина
По словам Боднара, правоохранительным органам следует изучить слова Володина на предмет нарушения украинского законодательства. Также политик подчеркнул, что на Украине не притесняют этнические группы и каждая из них имеет возможности для развития своей национальной идентичности.
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Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
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Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.