Политика
REGNUMВ МИД Украины напугали Володина проверкой
Ранее Вячеслав Володин заявил о том, что притеснение малых народов на Украине может привести к потере Киевом еще нескольких областей. В ответ на это глава украинской дипломатии Арсен Аваков назвал российского спикера «дураком».
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Происшествия
В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
Общество
В Крыму закрылся роскошный отель Ротару
В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Общество
На сахалинской ГРЭС-2 после пуска отключился второй энергоблок
Музыка
Группа Pussycat Dolls возвращается
Pussycat Dolls будут выступать в том же составе: Эшли Робертс, Джессика Сатта, Кармит Бачар, Кимберли Уайатт, Николь Шерзингер.
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Общество
Жители Владивостока потребовали отмены пенсионной реформы в ДФО
Во Владивостоке прошел митинг за снижение пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока.
Гаджеты
Новые процессоры Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD
Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD, поэтому может потерять часть рынка.
Армия и оружие
Совбез: в России практически решили проблему жилья для бывших военных
"Практически решена проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
Футбол
Василий Уткин рассказал три факта о Дзюбе
Известный футбольный журналист и комментатор Василий Уткин перед матчем «Зенита» со «Спартаком» назвал три любопытных факта о нападающем сине-бело-голубых Артеме Дзюбе.
Происшествия
Житель Иркутска ответит в суде за взятые на «мертвых душ» кредиты
Финансовой организации был нанесен ущерб более чем на 800 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Политика
Генсек ООН призвал прекратить «войну против природы»
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество должно перестать вести "войну против природы".
Армия и оружие
Российская авиация провела патрулирование в Сирии
Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в трёх провинциях в Сирии.
Авто
Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
Политика
США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Музыка
Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»
Армия и оружие
В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для обнаружения и создания помех системам сотовой связи.
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Политика
Кулеба: готовы принять пару областей РФ
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба подверг критике председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, заявившего о возможном выходе нескольких областей из состава Украины.
Армия и оружие
В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись
Арктическое побережье России защищают мобильные береговые ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx по классификации НАТО), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 (П-15М) «Термит» (SS-N-2 Styx), пишет Forbes.
Политика
Министр энергетики США ушел в отставку
Ранее стало известно, что Перри уходит в отставку в конце 2019 года. Он намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше.
Авто
С налогового учета в России исчезло больше четверти элитных машин
На учете в стране вдруг резко сократилось число автомобилей дороже 10 млн руб. и вряд ли потому, что элитные машины утрачены в результате ДТП или проданы за рубеж, считают авторы исследования Финэкспертизы.
Кино
Концерн Warner Bros. планирует снять трилогию о Джокере
Фильм "Джокер" 2019 года получил невероятный успех, собрав в мировом прокате более 1 миллиарда долларов в рейтинге R. Warner Bros. не собирается останавливаться на достигнутом успехе, и планирует подкрепить его ещё двумя фильмами.
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Футбол
Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
Гаджеты
Недорогой смартфон Huawei Nova 6 с 5G представят 30 ноября
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.