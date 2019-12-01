Политика

REGNUMREGNUMВ МИД Украины напугали Володина проверкой

Ранее Вячеслав Володин заявил о том, что притеснение малых народов на Украине может привести к потере Киевом еще нескольких областей. В ответ на это глава украинской дипломатии Арсен Аваков назвал российского спикера «дураком».
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В МИД Украины оценили слова Володина о распаде страны

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Володина обвинили в разжигании межнациональной вражды на Украине

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В МИД Украины хотят дать правовую оценку словам Володина

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Украинский МИД призвал правоохранителей оценить заявления Володина

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В МИД Украины напугали Володина проверкой

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Спикера Госдумы Володина обвинили в разжигании межнациональной вражды на Украине

URA.Ru21:00

МИД Украины ответил на предупреждения Володина о потере территорий

Росбалт18:59
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В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

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В Крыму закрылся роскошный отель Ротару

В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
Известия 16:59
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Общество

На сахалинской ГРЭС-2 после пуска отключился второй энергоблок

Сахалин.Инфо 20:02
Музыка

Группа Pussycat Dolls возвращается

Pussycat Dolls будут выступать в том же составе: Эшли Робертс, Джессика Сатта, Кармит Бачар, Кимберли Уайатт, Николь Шерзингер.
Ревизор.ру 05:45
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Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 16:14
Общество

Жители Владивостока потребовали отмены пенсионной реформы в ДФО

Во Владивостоке прошел митинг за снижение пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока.
EastRussia 19:20
Гаджеты

Новые процессоры Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD

Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD, поэтому может потерять часть рынка.
Актуальные Новости 10:21
Армия и оружие

Совбез: в России практически решили проблему жилья для бывших военных

"Практически решена проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:19
Футбол

Василий Уткин рассказал три факта о Дзюбе

Известный футбольный журналист и комментатор Василий Уткин перед матчем «Зенита» со «Спартаком» назвал три любопытных факта о нападающем сине-бело-голубых Артеме Дзюбе.
Петербургский дневник 12:32
Происшествия

Житель Иркутска ответит в суде за взятые на «мертвых душ» кредиты

Финансовой организации был нанесен ущерб более чем на 800 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
IrkutskMedia 21:35
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 15:31
Политика

Генсек ООН призвал прекратить «войну против природы»

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество должно перестать вести "войну против природы".
DP.RU 09:07
Армия и оружие

Российская авиация провела патрулирование в Сирии

Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в трёх провинциях в Сирии.
Вести ФМ вчера в 23:24
Авто

Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
OAnews вчера в 05:52
Политика

США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Lenta.ru 21:17
Музыка

Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»

REGNUM вчера в 11:24
Армия и оружие

В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для обнаружения и создания помех системам сотовой связи.
РИА Новости 09:55
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

RT на русском 22:02
Политика

Кулеба: готовы принять пару областей РФ

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба подверг критике председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, заявившего о возможном выходе нескольких областей из состава Украины.
Московский Комсомолец 17:06
Армия и оружие

В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись

Арктическое побережье России защищают мобильные береговые ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx по классификации НАТО), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 (П-15М) «Термит» (SS-N-2 Styx), пишет Forbes.
Lenta.ru 16:09
Политика

Министр энергетики США ушел в отставку

Ранее стало известно, что Перри уходит в отставку в конце 2019 года. Он намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше.
РИА Новости 21:23
Авто

С налогового учета в России исчезло больше четверти элитных машин

На учете в стране вдруг резко сократилось число автомобилей дороже 10 млн руб. и вряд ли потому, что элитные машины утрачены в результате ДТП или проданы за рубеж, считают авторы исследования Финэкспертизы.
Ladaonline 29 ноября в 07:13
Общество

Труба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»

Известия 16:01
Кино

Концерн Warner Bros. планирует снять трилогию о Джокере

Фильм "Джокер" 2019 года получил невероятный успех, собрав в мировом прокате более 1 миллиарда долларов в рейтинге R. Warner Bros. не собирается останавливаться на достигнутом успехе, и планирует подкрепить его ещё двумя фильмами.
SM News 05:58
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
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Футбол

Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 14:01
Гаджеты

Недорогой смартфон Huawei Nova 6 с 5G представят 30 ноября

Astera 29 ноября в 16:03
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Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
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