с чего всё началось

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма. Так, первой тактической задачей он назвал сохранение темы Крыма на "стратегической повестке дня".

В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма

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Недвижимость Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке В середине апреля президент Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики и населения на фоне распространения коронавируса распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. 23 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Граждане смогут оформить ипотеку по этой ставке до 1 ноября. 304

Общество Баира Жамбалова сняли с должности вице-спикера Хурала Бурятии После заслушанных вердиктов было решено вынести на текущую сессию рассмотрение постановления о снятии Баира Жамбалова с должности заместителя Председателя Народного Хурала Бурятии. 1

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Общество Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции. 906