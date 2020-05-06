Политика
Газета.RuВ МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма. Так, первой тактической задачей он назвал сохранение темы Крыма на "стратегической повестке дня".
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с чего всё началось
«У меня есть диалог с нашим представителем президента в Республике Крым Антоном Кореневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию, видение оккупированного Крыма», — заявил Кулеба.RT на русскомвчера в 21:54
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Энергетика
Техас отказался ограничивать добычу нефти
Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти.
Коммерсантъ 00:56
Общество
Закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах вступил в силу
Начиная с 5 мая, в России начал действовать запрет на продажу алкоголя в жилых домах.
Социальные новости вчера в 00:48
Политика
В Китае назвали абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса
Пекин расценивает как абсурдные и политически мотивированные обвинения в том, что Китай якобы скрывал информацию о вспышке коронавируса.
ТАСС 04:38
Шоу-бизнес
Навка прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына Плющенко
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра.
Lenta.ru 01:10
Кино
Вышел первый тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»
На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".
Российская газета вчера в 10:55
Наука
Ученые обнаружили, что коронавирус мутировал и стал более заразным
Исследователи из Лос-Аламоса при поддержке ученых из университетов Дьюка и Шеффилда в Англии смогли проанализировать тысячи последовательностей коронавируса, собранных в рамках GISAID — Глобальной инициативы по обмену данными обо всех видах гриппа.
Naked Science 05:17
Политика
Латвия назвала себя «донором» СССР
Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Общество
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Общество
Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом
Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35
Происшествия
Последние секунды жизни лишенного прав водителя попали на видео
Издательство "Пресса" сообщило, ссылаясь на слова инспектора Ряжского ГИБДД, что водитель Mercedes ранее был лишен прав на три года.
Вести.Ru 02:17
Общество
В Тульской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Туле и области зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тульские новости 04 мая в 04:01
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Футбол
Роббен может возобновить карьеру в Бразилии
Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен, объявивший о завершении карьеры прошлым летом, может возобновить карьеру в чемпионате Бразилии.
Евро-футбол.ру 02:43
Экономика
«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»
Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле $15 – т. е. бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, – это был бы кризис.
Ведомости вчера в 17:00
Политика
Кремль анонсировал совещание с Путиным по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное реализации принятых решений в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Моя Москва.онлайн 04 мая в 07:37
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Недвижимость
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке
В середине апреля президент Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики и населения на фоне распространения коронавируса распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. 23 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Граждане смогут оформить ипотеку по этой ставке до 1 ноября.
РБК 05:21
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
Общество
Баира Жамбалова сняли с должности вице-спикера Хурала Бурятии
После заслушанных вердиктов было решено вынести на текущую сессию рассмотрение постановления о снятии Баира Жамбалова с должности заместителя Председателя Народного Хурала Бурятии.
Байкал Медиа Консалтинг 05:00
Общество
В Приморье школам рекомендовали досрочно завершить учебный год
Министерство образования Приморья рекомендовало школам региона завершить учебный год досрочно, при этом учебные заведения решения примут самостоятельно.
РИА Новости 03:22
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Политика
Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне
Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском 03:33
Происшествия
СК РФ завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области
Следственный комитет поставил точку в расследовании уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова.
Российская газета 03:20