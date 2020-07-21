Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент. Об этом сообщает РИА "Новости".

В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

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