В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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