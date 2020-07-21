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Газета.Ru
Газета.Ru

В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости Крым

В Киеве назвали условие возможной встречи Путина и Зеленского в Крыму

РИА Новости Крым04:45
Царьград

Чего никогда не случится в отношениях России и Украины: Политолог оценил ультиматумы по Крыму

Царьград07:39
Газета.Ru

В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Газета.Ru06:07
Известия

МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Известия07:00
Взгляд.ру

Глава МИД Украины придумал церемонию для встречи Путина и Зеленского в Крыму

Взгляд.ру04:31
РИА Новости

Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

РИА Новости04:20
РЕН ТВ

В МИД Украины назвали условие для встречи Путина и Зеленского в Крыму

РЕН ТВ04:19
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В Хабаровске возобновились протестные акции против ареста бывшего губернатора Сергея Фургала

В толпе слышны крики "Свободу Фургалу", "Фургала домой" и "Убирайся" – последнее может быть адресовано исполняющему обязанности губернатора Михаилу Дегтяреву, которого сегодня представили правительству и депутатам региона.
Эхо Москвы07:30
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В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском07:16
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Абхазия назвала условие приема российских туристов

В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ruвчера в 13:58
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Правительство разрешило россиянам с ВИЧ усыновлять детей

Правительство РФ разрешило пациентам, которые имеют ВИЧ и находятся на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста более года, усыновлять и брать под опеку семей, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Московский Комсомолец07:37
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14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Сегодня, в понедельник, 20 июля, стало известно, что среди тех, кто сдавал ЕГЭ 6-го числа, 14 выпускников получили по 100 баллов, сообщили «Городским вестям» в региональном комитете образования, науки и молодёжной политики.
ИА Городские вести. Волгоградвчера в 07:49
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В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
РБК07:02
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Полиция проверит информацию о стрельбе в элитном поселке в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о стрельбе в элитном коттеджном поселке «Береста» на Новорижском шоссе в Московской области, сообщает 21 июля «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Известия08:14
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Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей

Афганская девочка застрелила из автомата двух бойцов радикального движения "Талибан" и ранила еще нескольких боевиков после того, как они убили ее родителей, сообщил начальник местной полиции в интервью агентству Франс Пресс.
РИА Новости06:52
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