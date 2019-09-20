Политика
REGNUMВ МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал президенту России Владимиру Путину анекдот. Об этом сообщает «РИА Новости».
РБК 09:53
Политика
Проект бюджета Украины назвали унизительным для населения
Проект бюджета Украины на 2020 год, который предлагает кабмин, "унижает учителей и детей-сирот".
Вести.Ru 07:07
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна
Российский футбольный союз отказал петербургскому футбольному клубу "Зенит" в регистрации вне трансферного окна нападающего Александра Кокорина.
ТАСС 10:07
Происшествия
В Украине задержан подозреваемый в организации преступной группировки
В Украине задержан подозреваемый в организации преступной группировки Самвел Мартиросян, по кличке Самвел «Донецкий».
REGNUM 05:36
Футбол
«Уфа» – «Спартак». Команды объявили стартовые составы
Тренерские штабы команд объявили стартовые составы на предстоящее противостояние.
Вести.Ru 09:30
Происшествия
В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
RT на русском 09:52
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Политика
Началась прямая трансляция штурма «Зоны 51»
Американец запустил на YouTube прямую трансляцию штурма "Зоны 51" - секретной военной базы ВВС США, на которой, предположительно, содержатся инопланетяне.
Российская газета 07:21
Здоровье
Новая БСМП в Рязани примет первых пациентов уже в декабре
Уже в декабре БСМП примет первых пациентов.
Рязанские ведомости 07:01
Спорт
Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
Спортсмены требуют признать утверждения Гануса в интервью L'Equipe не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.
РИА Новости 04:31
Транспорт
Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам
В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки.
РБК 09:06
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 05:11
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Футбол
«Уфа» предлагала «Чертаново» за Умярова 20 миллионов рублей
"Уфа" в августе 2018 года пыталась приобрести у выступающего в Олимп-ФНЛ московского "Чертаново" полузащитника Наиля Умярова, и генеральный директор клуба Шамиль Газизов предлагал за него 20 миллионов рублей, однако директор чертановцев Николай Ларин ответил отказом, сообщает Sports.Ru.
ProstoProSport 09:20
Политика
Киев не допускает неподписания транзитного контракта с «Газпромом»
Украина не допускает возможности неподписания нового транзитного договора с Россией и в целом прошедшие трехсторонние консультации по газу с РФ и Еврокомиссией в Брюсселе оценивает позитивно.
ТАСС вчера в 11:53
Авто
Продажа Lada Largus приостановлена из-за дефекта
Причиной запрета продаж определенных версий Lada Largus стал возможный дефект в топливной системе. Об этом сообщает сайт «Лада.онлайн».
Автоновости дня вчера в 02:23
Наука
Загрязнение воды было признано одной из главных причин рака
Ученые выяснили, что загрязняющие вещества в водопроводной воде могут провоцировать более чем 100 000 случаев рака за время жизни одного поколения американцев.
Planet Today 03:51
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер 07:43
Происшествия
В Дагестане пресекли бунт в колонии
Интерфакс 08:42
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Политика
Песков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Происшествия
Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов
Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
ТАСС вчера в 08:45
Политика
Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
Газета.Ru вчера в 13:35