Политика
RT на русскомКиев объяснил «недоразумением» несогласование формулы Штайнмайера
Контактная группа в Минске письменно не согласовала формулу Штайнмайера из-за «технического недоразумения», заявил в интервью «Европейской правде» глава МИД Украины Вадим Пристайко.
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Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Наука
Загрязнение воды признано одной из главных причин рака
Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.
UfaTime.ru 09:52
Политика
Кэмерон рассказал в мемуарах о встречах с Путиным
Кэмерон упоминает встречу с Путиным в 2013 году в Сочи, которую он называет столь же значимой, как и переговоры Маргарет Тэтчер и Михаила Горбачева.
ТАСС 10:25
Происшествия
«Голос»: Мужчина, ударивший члена УИК в ходе выборов в Петербурге, был наблюдателем за «карусельным» голосованием
Эхо Москвы 14:01
Политика
Трампа удивила фотография Трюдо в черном гриме
Президент США Дональд Трамп удивился снимком и видео канадского премьер-министра Джастина Трюдо в коричневом гриме.
Газета.Ru 13:11
Хоккей
«Витязь» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
Газета.Ru 14:38
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Происшествия
Зарезавшего одноклассника московского школьника задержали спустя 13 лет
В Польше задержан уроженец Грузии Бесик Кочалидзе, который в 2006 году на уроке физкультуры в московской школе зарезал своего одноклассника.
Lenta.ru 11:42
Спорт
Сестры Аверины завоевали золото и серебро ЧМ в многоборье
Российская спортсмена Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, а ее сестра Арина стала второй.
ТК Звезда 13:09
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Происшествия
«Россия» объяснила смену аэропорта для летевшего из Антальи самолета
Как сообщил РБК официальный представитель авиакомпании «Россия» (именно ей принадлежит самолет) Сергей Стариков, смена аэропорта произошла из-за «литерных мероприятий» во Внуково.
РБК 14:16
Экономика
Saudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты
Прибывшим на месторождение Хураис корреспондентам показали последствия атаки дронов — пробитые осколками трубы, разорванные трубопроводы и обгоревшее оборудование, сообщает Bloomberg.
РБК 12:01
Политика
На Украине допустили возобновление закупок российского газа
Власти Украины рассмотрят возможность закупки определенного объема газа у России, речь идет не только о Газпроме, заявил 20 сентября министр энергетики этой страны Алексей Оржель.
REGNUM 08:40
Наука
В честь Фродо из «Властелина колец» назвали блоху из Новой Зеландии
Новозеландские исследователи смогли открыли очередной вид уникальных травяных блох и назвали его в честь хоббита Фродо Бэггинса, героя популярных книг Джона Толкина «Властелин колец».
Evo-rus.com 13:18
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Армия и оружие
В США разработан план прорыва ПВО в Калининградской области
Вечерний курьер 03:11
Шоу-бизнес
Фигуристы обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк
Российский фигурист Алексей Ягудин подвергся критике со стороны своих коллег после участия в ток-шоу, посвященном болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
iReactor 14:19
Космос
Путину доложили о причинах появления дыры в обшивке «Союза»
Президенту РФ Владимиру Путину доложили результаты расследования Роскосмоса о причинах появления дыры в обшивке корабля «Союз МС-09».
URA.Ru вчера в 05:58
Политика
Россия допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении
Россия прорабатывает возможность досрочного расторжения договора об управлении железными дорогами Армении.
РБК 13:30
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия вчера в 19:21
Наука
Нездоровая еда ухудшает долговременную память
Австралийские ученые выяснили, что употребление фаст-фуда влияет на ухудшение долгосрочной пространственной памяти.
Piter.tv 04:39
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Коммерсантъ 13:35
Политика
На Украине заявили об идеологическом развале санкций против России
Идеологически санкции в отношении России начинают разваливаться, деградировать, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
RT на русском 08:00
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Космос
Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель
Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33