Политика
REGNUMВ МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
RT на русском 09:53
Политика
На Украине допустили возможность закупки газа в России
Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Общество
Синоптики призвали не ждать бабьего лета в столице
Метеорологи заявили, что ждать теплой погоды в сентябре москвичам не стоит.
Вечерняя Москва 08:17
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
РИА Новости 09:26
Политика
Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.
Известия 10:54
Кино
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
РИА Новости 10:16
Армия и оружие
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Энергетика
Газпром дождётся разделения «Нафтогаза»: условия не изменятся
Газпром дождется анбандлинга — разделения "Нафтогаза" на продавца газа и транспортную компанию — и будет прокачивать газ в объемах, которые будут куплены потребителями из Европы.
REGNUM 04:30
Политика
Все главы городов и районов Крыма подали в отставку
В среду, 18 сентября, все главы муниципалитетов Крыма написали заявления о сложении полномочий.
КП - Крым 18 сентября в 10:33
Политика
Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.
РБК 11:21
Космос
В Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода
Piter.tv вчера в 02:20
Здоровье
В Краснодарском крае стартовала прививочная кампания против гриппа
Прививка делается еще до подъема заболеваемости, а значит, в сезон простуд иммунитет уже будет стойким и защитит вас от гриппа.
Кубанские новости 03:36
Игры
Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam
Верховный суд Парижа постановил, что европейские потребители могут свободно перепродавать цифровые игры, купленные в Steam.
News.ru 10:33
Гаджеты
В Москве стартовала продажа нового iPhone
Национальная служба новостей 04:31
Армия и оружие
Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М»
Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.
ТВ Центр 02:11
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия
Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца
Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
РИА Новости 11:20
Космос
В кратере на обратной стороне Луны найдено неизвестное вещество
Китайское космическое агентство опубликовало снимки с изображением таинственного гелеобразного вещества, которое было обнаружено луноходом "Юйту-2" (Yutu-2) из миссии "Чанъе-4" на дальней стороне Луны.
Российская газета 08:25
Происшествия
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Московский Комсомолец 04:15
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
РИА Новости вчера в 06:36
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Диагональ дисплея телевизора составила 70 дюймов. Продажи Mi TV 4A стартуют сегодня, 19 сентября. Стоит устройство 564 доллара США.
RuNews24.ru вчера в 01:46