Разведение сил должно было начаться сегодня, 4 ноября, однако несколько дней назад были зафиксированы случаи нарушения режима тишины, которые зафиксировали в ОБСЕ. Мы приняли решение перенести разведение сил, когда в Петровском снова будет достигнут семидневный период тишины.

Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.

В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском

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