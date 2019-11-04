Политика
РИА НовостиВ МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
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Разведение сил должно было начаться сегодня, 4 ноября, однако несколько дней назад были зафиксированы случаи нарушения режима тишины, которые зафиксировали в ОБСЕ. Мы приняли решение перенести разведение сил, когда в Петровском снова будет достигнут семидневный период тишины.
— Вадим Пристайко, украинский политикRuNews24.ru 08:57
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