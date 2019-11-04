Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском

Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
Читать в источнике
Комментировать6
Вадим Пристайко
Разведение сил должно было начаться сегодня, 4 ноября, однако несколько дней назад были зафиксированы случаи нарушения режима тишины, которые зафиксировали в ОБСЕ. Мы приняли решение перенести разведение сил, когда в Петровском снова будет достигнут семидневный период тишины.
— Вадим Пристайко, украинский политикRuNews24.ru 08:57

Подробнее о событии

На Украине назвали причины срыва отвода сил в Петровском

Газета.Ru10:01

Разведение сил в Петровском не состоялось из-за обстрелов — Пристайко

REGNUM07:24

Названа новая дата возможного разведения сил в Донбассе

Lenta.ru07:57

В МИД Украины назвали причину срыва разведения сил в Петровском

RT на русском07:31

МИД Украины назвал причину срыва разведения сил в Петровском

Известия09:07

Киев обвинил Донбасс в срыве операции по разведению сил

News.ru06:48

В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском

РИА Новости06:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Армия и оружие

Украина назвала новую дату отвода сил в Петровском

Командующий операцией Объединённых сил Украины Владимир Кравченко заявил, что разведение сил в посёлке Петровское пройдёт 8 ноября.
Life.ru 10:09
Музыка

Украинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV

Газета.Ru 09:13
Происшествия

На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами

Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Происшествия

Лайнер из Германии запросил аварийную посадку в Шереметьево

В Москве запросил аварийную посадку пассажирский лайнер с неисправностью гидросистемы, летевший из немецкого Франкфурта-на-Майне.
Известия 09:33
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Футбол

«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ

Газета.Ru 10:00
Политика

Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин

РИА Новости 07:03
Хоккей

Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым»

Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.
Газета.Ru 05:52
Авто

В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года без пробега

В Португалии выставили на продажу совершенно новый Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 1986 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 14:50
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Общество

В Москве проходят два «Русских марша»

В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Космос

Группа учёных открыла шестую карликовую планету в нашей Солнечной системе

Rostov.ru 01 ноября в 12:49
Общество

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Космос

Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами

РИА Новости 00:00
Космос

Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную

Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM 31 октября в 20:56
Общество

В работе «Вконтакте» произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «Вконтакте», следует из данных сайта Downdetector.
Коммерсантъ 09:35
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Политика

В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Происшествия

В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии

Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна вчера в 01:53
Шоу-бизнес

Лановому стало плохо во время спектакля

Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
Взгляд.ру вчера в 18:46
Наука

Заядлые курильщики выглядят старше своих лет

Учёные из Бристольского университета выяснили, что регулярное и интенсивное курение не только вредит здоровью курильщиков, но и заметно меняет их внешний вид, делая старше.
Профиль вчера в 15:48
Политика

Президенту Эстонии советуют не ездить в Москву на 9 мая

МИД Эстонии не готовится к визиту президента республики Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, заявил глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу порталу ERR.
Газета.Ru 08:36
Политика

Кабмин Украины уволил главу космического агентства

Кабинет министров Украины на заседании в воскресенье уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко и объявил конкурс на занятие этой должности, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 06:11
Общество

В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад в скалах судно

Шторм, который разразился в районе Ниагарского водопада в Канаде, вызвал сильное течение, сместившее с места железное судно, застрявшее 100 лет назад в скалах.
Газета.Ru 03:36
Общество

«ВКонтакте» запустила эксперимент по борьбе с оскорблениями

«ВКонтакте» запустила эксперимент по борьбе с оскорблениями в комментариях в День народного единства, 4 ноября.
Вести Воронеж 05:31
Футбол

«Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона»

Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.
Российская газета 08:54
Общество

Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов

В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное