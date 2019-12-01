Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД Украины оценили слова Володина о распаде страны

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в своем Facebook прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
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В МИД Украины оценили слова Володина о распаде страны

РИА Новостивчера в 18:04

Володина обвинили в разжигании межнациональной вражды на Украине

Lenta.ruвчера в 17:52

В МИД Украины хотят дать правовую оценку словам Володина

Газета.Ruвчера в 17:31

Украинский МИД призвал правоохранителей оценить заявления Володина

News.ruвчера в 16:21

В МИД Украины напугали Володина проверкой

REGNUMвчера в 20:36

Спикера Госдумы Володина обвинили в разжигании межнациональной вражды на Украине

URA.Ruвчера в 21:00

МИД Украины ответил на предупреждения Володина о потере территорий

Росбалтвчера в 18:59
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Общество

На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок

ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
ТАСС вчера в 23:29
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия 30 ноября в 23:08
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:55
Авто

Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS

Бразильское подразделение компании Volkswagen показало "заряженную" серийную версию Polo GTS.
Letnews.ru 30 ноября в 05:01
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru 30 ноября в 16:08
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
Гаджеты

Huawei полностью избавилась от американских компонентов в Mate 30 Pro и своих базовых станциях 5G

Как пишет источник, компания Huawei заменила все компоненты, связанные с американскими технологиями, в своих базовых станциях 5G и смартфоне Mate 30 Pro.
iXBT.com вчера в 22:43
Авто

Что изменилось для автомобилистов в России с 1 декабря

С 21 декабря в России вводится новый экологический класс «Евро-6», распространяющийся на транспортные средства категорий M и N – грузовые и пассажирские автомобили.
110km.ru вчера в 16:01
Происшествия

Три школьника утонули в реке в Брянской области

Три школьника провалились под лед и утонули в реке Ипуть в городе Сураже Брянской области.
ТАСС 00:48
Политика

Axios: Трамп разозлён на Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО

Американский лидер Дональд Трамп разозлился на слова французского президента Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО.
RT на русском 01:02
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости вчера в 16:59
Общество

Совфед представил законопроект о домашнем насилии

Совет Федерации представил законопроект о домашнем насилии. Документ направлен на профилактику семейно-бытового насилия.
9111.ru 29 ноября в 05:42
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
РИА Новости вчера в 18:21
Общество

Минюст предложил ужесточить наказание за задержку зарплат

Судя по представленной информации, трудовая инспекция и судьи в большинстве случаев невыплату зарплаты нескольким работникам квалифицируют как одно правонарушение, но авторы доклада считают, что наказание должно быть за каждого работника.
Южный Федеральный вчера в 23:26
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук разочаровала поклонников видео без макияжа

Юлия Ковальчук разочаровала поклонников видео, на котором позирует без капли макияжа.
Актуальные Новости вчера в 06:48
Общество

Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку

В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:37
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Экономика

Ъ: денежные переводы в Таджикистан могут остановиться 3 декабря

Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на участников совещания в ЦБ РФ, на котором обсуждалась дальнейшая работа систем денежных переводов без открытия счета в Таджикистане в связи с переходом страны на новую систему расчетов через Национальный банк.
РИА Новости 01:09
Происшествия

Историка Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»

Коммерсантъ вчера в 23:23
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК вчера в 06:38
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Игры

Rockstar распродаёт GTA V и Red Dead Redemption 2 с огромными скидками

С полным списком игр, которые участвуют в акции, можно ознакомиться на официальном сайте онлайн-магазина Rockstar.
Ferra 30 ноября в 04:47
Шоу-бизнес

Экс-жена бывшего короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну

RuNews24.ru вчера в 17:15
Политика

Министр энергетики США ушел в отставку

Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что покинул свой пост.
РИА Новости вчера в 21:23
Экономика

В Крыму рассчитывают до конца года продать нефтетерминал в Феодосии за 650 млн рублей

Власти Республики Крым рассчитывают получить около 650 млн рублей до конца 2019 года от продажи нефтетерминала в Феодосии.
ТАСС вчера в 23:36
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