Политика

ИА НовороссияИА НовороссияМИД Украины назвал слова Путина об исконно русских землях «выдумками»

Боднар сообщил, что официальное заявление МИД будет обнародовано позже. Напомним, что накануне президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции назвал часть Украины исконно русскими землями. Кроме того, Путин назвал жителей ЛДНР гордыми людьми, с которыми лучше договариваться.
Читать в источнике
Комментировать137

Подробнее о событии

Украина напомнила Путину о подчинении Москвы Киеву

Lenta.ru05:52

На Украине напомнили Путину о подчинении Москвы Киеву

Московский Комсомолец06:38

В МИД Украины ответили на заявление Путина об исконно русских землях

RuNews24.ru06:27

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Мой Брянск06:45

В МИД Украины назвали заявление Путина об «исконно русских землях» выдумкой

Росбалт04:52

МИД Украины назвал слова Путина об исконно русских землях «выдумками»

ИА Новороссия04:25

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

REGNUM04:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Политика

Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов

"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
РИА Новости 05:28
Происшествия

В центре Москвы возобновилась стрельба

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
РБК вчера в 12:37
Происшествия

Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
РИА Новости 06:10
Происшествия

Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
ТАСС 06:41
Политика

В Германии рассказали о контактах после «нормандского саммита»

Участники "нормандского формата" по Украине остаются в прямом контакте для реализации решений, принятых на саммите четверки в Париже, заявила на брифинге в пятницу заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
РИА Новости 06:47
Политика

Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
РИА Новости 05:10
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
РИА Новости 04:19
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.
ТАСС 05:22
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Общество

В Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию

Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал постановление об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника во Францию, передает ТАСС.
Инфорос 06:35
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Политика

Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

РИА Новости 05:42
Общество

В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России

В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Известия 05:58
Политика

Аваков распорядился закрыть все игорные заведения на Украине

Все игровые клубы, лотереи и игральные заведения на Украине будут закрыты.
REGNUM 06:33
Общество

В РЖД рассказали о жилье на территории Рижского грузового двора

Ранее в пятницу стало известно, что японская Nikken Sekkei стала победителем конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора в Москве со строительством нового офиса РЖД.
РИА Новости 06:29
Общество

Любовь Соболь пожаловалась в СК на Евгения Пригожина

Дождь 05:23
Общество

В Москве врачи провели мужчине эпиляцию гортани

Столичные врачи сделали мужчине эпиляцию гортани, чтобы удалить выросшие в трахее пациента волосы.
Москва 24 04:05
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
Общество

Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
Газета.Ru 05:54
Космос

Корабль Starliner впервые стартовал к МКС в беспилотном режиме

Новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, впервые был запущен в пятницу в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС).
ТАСС 06:39
Происшествия

В Ростове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней давности

Правоохранители задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном более 12 лет назад, сообщает СУСК России по Ростовской области.
РИА Новости 06:40
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Политика

Эрдоган пообещал ответить США на меры против «Турецкого потока»

Турция зеркально ответит Соединённым Штатам в случае, если будут введены санкции против газопровода «Турецкий поток».
REGNUM 06:30
Политика

Путин ответил на вопрос о бизнесе своих детей

Новый День вчера в 09:08
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Кино

Во Франции умерла «девушка Бонда»

Во Франции скончалась известная французская актриса Клодин Оже, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния" 1965 года.
Труд 05:42
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
Происшествия

Пропавший в Челябинске 12-летний школьник найден

В Челябинске найден 12-летний мальчик, который пропал вечером 19 декабря. Об этом журналистам сообщили волонтёры.
REGNUM 03:53
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
ТАСС 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное