Политика
RT на русскомВ МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины. В украинском министерстве добавили, что казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Общество
Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках
Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о новой возлюбленной и о жизни с Жанной Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал Ксении Собчак о своей новой возлюбленной и о семейной жизни.
Политика
МИД России отреагировал на высылку дипломатов из Германии
Россия будет вынуждена осуществить комплекс ответных мер после решения Германии объявить персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Происшествия
СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Белгородом
Политика
Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем
Путин был в Сербии в январе 2019 года, и эта поездка - а российский президент пользуется определенной популярностью в этой стране - оказала определенную поддержку Вучичу.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова
Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».
Политика
Зеленский ответил на звонок Скабеевой
Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Экономика
Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку
Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
Политика
В НАТО назвали Россию основной угрозой
В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Происшествия
Подозреваемого по делу об убийстве сына депутата Рады арестовали
Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
Происшествия
Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась
В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
Происшествия
В ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП в пензенской Терновке
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону, в четверг, 4 декабря, в 10:43 на регулируемом перекрестке улиц Терновского – Петровского, водитель автомобиля «МАЗ» мужчина 1965 года рождения, допустил наезд на пешехода, женщину 1936 года рождения.
Армия и оружие
Отказ США от СНВ-3 приведет к ядерной войне. Колонка Евгения Беня
В США допускают прекращение СНВ-3 После того, как Белый дом простимулировал прекращение действия ДРСМД, что привело стороны к отказу от него, в американских СМИ не раз муссировалась информация о том, что группа американских конгрессменов не прочь отказаться и от пролонгации СНВ-3 в 2021 году.
Киберспорт
Для Dead Cells анонсировали первое платное дополнение The Bad Seed
Студия Motion Twin объявила о выпуске первого платного DLC к своему боевику Dead Cells.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Политика
Посольство России сообщило о новых проблемах с выдачей виз США
Российское посольство в Вашингтоне заявило о новых случаях невыдачи американской стороной виз членам российских делегаций, направляющимся в США.
Космос
Скорость солнечного ветра замедляется около Плутона
Команда SWAP сравнила измерения скорости солнечного ветра New Horizons с 21 до 42 астрономических единиц со скоростями с расстояния в 1 а.е. как с космического корабля Advanced Composition Explorer (ACE), так и Обсерватории солнечно-земных связей (STEREO). (Одна астрономическая единица равна расстоянию между Солнцем и Землей).
Единоборства
Чахкиев не хочет бороться с Емельяненко по правилам ММА
Олимпийский чемпион 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахим Чахкиев ответил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, который предложил провести поединок по правилам ММА.
Общество
Производители газировки сократят содержание сахара в напитках
Как показывает статистика, продажи традиционной газировки с октября 2018 года по сентябрь 2019 года сократились на 4,9%, а напитков без сахара или с пониженным его содержанием — выросли на 21,6%.
Политика
Боевики из ПНС Ливии убили главу собственного «Минфина»
Боевики, входящие в состав МВД псевдоправительства, убили главу Минфина ПНС Ливии Фараджа Бумтари.
Экономика
Всемирный банк назвал ключевые риски для российской экономики
Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.