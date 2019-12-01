Политика
News.ruУкраинский МИД призвал правоохранителей оценить заявления Володина
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обратился к правоохранительным органам страны с просьбой оценить законность высказывания председателя ГД РФ Вячеслава Володина о том, что ряд областей может выйти из состава Украины из-за притеснения нацменьшинств.
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Культура
Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Технологии
В «Яндекс.Картах» появится возможность оплачивать заправку автомобиля
В сервисе «Яндекс.Карты» появится возможность осуществлять оплату за услуги заправки автомобиля, не выходя из него.
Футбол
Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
Армия и оружие
Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца
Концепция нового российского авианосца предусматривает создание корабля водоизмещением до 70 тысяч тонн, стоимость его разработки и строительства оценивается в 300-400 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Происшествия
Психологи из Москвы прибыли в Забайкалье из-за ДТП с автобусом
Вертолет центра медицины катастроф прилетел в Кокуй. На борту психологи, прибывшие из Москвы утром 2 декабря.
Политика
Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту
Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Политика
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Бывший советский лидер Михаил Горбачев призвал Москву и Вашингтон не допустить перехода холодной войны в «горячую фазу», так как это приведет к уничтожению цивилизации.
Экономика
Роспотребнадзор подхватил гепатит С
В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть
Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.
Армия и оружие
The New York Times: российские военные в августе атаковали лагерь беженцев в Сирии
В августе 2019 года российская авиация атаковала лагерь для перемещенных лиц в районе сирийского города Хасс, пишет The New York Times.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Происшествия
Премьер Мальты объявил об уходе в отставку из-за убийства журналистки
Мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат объявил о решении уйти в отставку на фоне политического кризиса, который связан с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.
Экономика
В Почта Банке запустили новогодний вклад
Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Общество
Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Политика
На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия
Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
Гаджеты
Производство iPhone SE2 запустят в декабре
В сети неоднократно появлялись слухи относительно потенциально популярного смартфона – iPhone SE 2. На этот раз инсайдер из Поднебесной поделился своей информацией относительно этого девайса.
Наука
Ученые предложили восстанавливать конструкции из бетона микробами
Экономика
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Происшествия
Россияне при стрельбе в Новом Орлеане не пострадали
Напомним, в ночь на воскресенье в портовом городе Новый Орлеан (штат Луизиана) неизвестный открыл огонь по посетителям бизнес-центра в историческом Французском квартале.
Музыка
Николай Носков впервые после инсульта выступил на публике
Уже 9 декабря Николай Носков выступит в московском "Крокус Сити Холле" с первым после инсульта концертом.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке
Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
Хоккей
Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ
Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.