Политика

News.ruNews.ruУкраинский МИД призвал правоохранителей оценить заявления Володина

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обратился к правоохранительным органам страны с просьбой оценить законность высказывания председателя ГД РФ Вячеслава Володина о том, что ряд областей может выйти из состава Украины из-за притеснения нацменьшинств.
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В МИД Украины оценили слова Володина о распаде страны

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Володина обвинили в разжигании межнациональной вражды на Украине

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Украинский МИД призвал правоохранителей оценить заявления Володина

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В МИД Украины отреагировали на заявление Володина о распаде страны

Аргументы и Факты19:28
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Совет Европы выразил соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье

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Культура

Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»

iReactor вчера в 14:43
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Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми

Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru вчера в 12:23
Технологии

В «Яндекс.Картах» появится возможность оплачивать заправку автомобиля

В сервисе «Яндекс.Карты» появится возможность осуществлять оплату за услуги заправки автомобиля, не выходя из него.
UfaTime.ru вчера в 08:39
Футбол

Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
RT на русском 15:10
Армия и оружие

Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца

Концепция нового российского авианосца предусматривает создание корабля водоизмещением до 70 тысяч тонн, стоимость его разработки и строительства оценивается в 300-400 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 19:03
Происшествия

Психологи из Москвы прибыли в Забайкалье из-за ДТП с автобусом

Вертолет центра медицины катастроф прилетел в Кокуй. На борту психологи, прибывшие из Москвы утром 2 декабря.
Zab.RU 20:31
Политика

Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту

Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
РБК 29 ноября в 18:39
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости 05:56
Политика

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Бывший советский лидер Михаил Горбачев призвал Москву и Вашингтон не допустить перехода холодной войны в «горячую фазу», так как это приведет к уничтожению цивилизации.
Известия 20:14
Армия и оружие

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Известия 18:30
Экономика

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
Коммерсантъ 17:35
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть

Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.
iXBT.com вчера в 08:25
Армия и оружие

The New York Times: российские военные в августе атаковали лагерь беженцев в Сирии

В августе 2019 года российская авиация атаковала лагерь для перемещенных лиц в районе сирийского города Хасс, пишет The New York Times.
Дождь 11:59
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru 29 ноября в 18:47
Происшествия

Премьер Мальты объявил об уходе в отставку из-за убийства журналистки

Мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат объявил о решении уйти в отставку на фоне политического кризиса, который связан с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.
РБК 18:49
Экономика

В Почта Банке запустили новогодний вклад

Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых.
Известия 29 ноября в 09:00
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Общество

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 10:23
Политика

На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия

Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
РИА Новости 18:03
Гаджеты

Производство iPhone SE2 запустят в декабре

В сети неоднократно появлялись слухи относительно потенциально популярного смартфона – iPhone SE 2. На этот раз инсайдер из Поднебесной поделился своей информацией относительно этого девайса.
The GEEK вчера в 07:38
Наука

Ученые предложили восстанавливать конструкции из бетона микробами

РЕН ТВ вчера в 23:51
Авто

Поломки автомобиля, после которых нужно сразу избавляться от него

Pravda.Ru 11:22
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала.
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Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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Россияне при стрельбе в Новом Орлеане не пострадали

Напомним, в ночь на воскресенье в портовом городе Новый Орлеан (штат Луизиана) неизвестный открыл огонь по посетителям бизнес-центра в историческом Французском квартале.
Российская газета 18:43
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Николай Носков впервые после инсульта выступил на публике

Уже 9 декабря Николай Носков выступит в московском "Крокус Сити Холле" с первым после инсульта концертом.
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Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке

Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
РЕН ТВ 19:26
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Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

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Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ

Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
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