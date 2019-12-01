В заключение замглавы МИД призвал правоохранительные органы Украины изучить высказывания Володина на предмет нарушения законодательства страны.

В МИД Украины ответили на заявление Володина о распаде страны

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