Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД Украины ответили на заявление Володина о распаде страны

В заключение замглавы МИД призвал правоохранительные органы Украины изучить высказывания Володина на предмет нарушения законодательства страны.
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В МИД Украины ответили на заявление Володина о распаде страны

РИА Новости18:04

Володина обвинили в разжигании межнациональной вражды на Украине

Lenta.ru17:52

В МИД Украины хотят дать правовую оценку словам Володина

Газета.Ru17:31

Украинский МИД призвал правоохранителей оценить заявления Володина

News.ru16:21
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Происшествия

Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты

Коммерсантъ 18:45
Политика

В Кремле описали формат встречи Путина и Зеленского в Париже

Формат встречи и общения президентов России и Украины будет определен ближе к дате саммита глав "нормандской четверки" в Париже, сообщил пресс-секретарь Кремля.
РЕН ТВ 07:30
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru 16:43
Армия и оружие

Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
РИА Новости 13:24
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Происшествия

Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье проживали в регионе

RT на русском 13:09
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании

Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Газета.Ru 16:59
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Финансы

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости 16:04
Происшествия

Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии

Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».
Чита.Ру 17:19
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»

В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и каталонской "Барселоной".
Вести.Ru 17:33
Армия и оружие

Совбез: в России практически решили проблему жилья для бывших военных

"Практически решена проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:19
Общество

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

По данным МЧС, сегодня, 1 декабря, во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.
Misanec.ru 02:10
Культура

Продюсер «Симпсонов» высказался о закрытии сериала

О возможном закрытии «Симпсонов» накануне сообщил композитор Дэнни Эльфман, написавший главную музыкальную тему сериала.
Культуромания 29 ноября в 09:21
Общество

Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии

Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
BFM.ru 29 ноября в 07:10
Единоборства

Александр Емельяненко в первом раунде отправил Кокляева в нокаут

Поединок проходил в Москве по правилам бокса. Александр Емельяненко смог завершить его еще в первом раунде, отправив соперника в нокаут.
Мойка78 29 ноября в 17:33
Происшествия

Движение в петербургском метро остановили из-за зацеперов

Движение поездов на участке 5-й линии метро Санкт-Петербурга от станции "Комендантский проспект" до станции "Волковская" приостанавливали из-за "зацеперов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
РИА Новости 15:50
Политика

Саакашвили назвал ошибкой свой отъезд из Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признал, что совершил ошибку, покинув родину. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Мтавари архи».
Известия 16:30
Хоккей

Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ

Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Советский спорт 00:09
Футбол

Доменико Тедеско: «„Зенит“ заслужил победу, он был лучше нас»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итоги матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1). — Мы уступили, потому что плохо играли, особенно в первой половине.
Sportbox.RU 14:24
Шоу-бизнес

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Рамблер вчера в 11:20
Общество

В США селекционеры вывели сорт яблок, которые не гниют целый год

Комсомольская правда 07:38
Шоу-бизнес

Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась

Супруга родила ему двоих детей — Максима и Ксению. Борис Грачевский прокомментировал беременность жены.
StarHit.ru 10:00
Армия и оружие

Масштабные киберучения НАТО стартуют в Эстонии

Пресс-служба Министерства обороны Эстонии сообщила о начале 2 декабря масштабных киберучений Североатлантического альянса Cyber Coalition.
Московский Комсомолец 17:39
Шоу-бизнес

Ксения Бородина допустила истерику на глазах у дочери Маруси

Кто активно следит за жизнью Ксении Бородиной, тот знает, что ее старшая дочь Маруся занимается художественной гимнастикой.
Дни24 12:08
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
Политика

Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту

Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
РБК 29 ноября в 18:39
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК 13:15
Происшествия

Главу секты задержали по делу об убийстве 9-летнего мальчика на Урале

РЕН ТВ 04:23
Армия и оружие

Сплошное радиолокационное поле создадут вокруг границ России

Российская газета 18:05
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Российский политик. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 5 октября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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