Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры

В МИД Украины заявили, что каждый народ имеет право самостоятельно определять своих героев. Таким образом в ведомстве отреагировали на совместное заявление послов Израиля и Польши, которые осудили героизацию Степана Бандеры и других украинских националистов.
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