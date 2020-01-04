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RT на русскомВ МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры
В МИД Украины заявили, что каждый народ имеет право самостоятельно определять своих героев. Таким образом в ведомстве отреагировали на совместное заявление послов Израиля и Польши, которые осудили героизацию Степана Бандеры и других украинских националистов.
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В МИД Украины ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры
Московский Комсомолец17:39
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