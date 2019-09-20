с чего всё началось

Власти Украины планируют восстановить систему выплат пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко. Отмечается, что министр не назвал сроки начала выплат.

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