с чего всё началось

Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».

В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Авто Toyota открестилась от Land Cruiser нового поколения По заверениям местных журналистов, премьера нового внедорожника готовится к осени 2020 года.

Экономика Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Политика Трамп назвал преемника Болтона на посту советника по нацбезопасности Пост советника Трампа раньше занимал Джон Болтон, но 10 сентября лидер США объявил об его отставке и поблагодарил за работу.

Армия и оружие «Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

Политика Трамп давил на Зеленского для расследования против сына Байдена Президент США Дональд Трамп оказывал давление на лидера Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора, требуя начала расследования в отношении сына бывшего кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена.

Происшествия Во Владивостоке загорелся торговый центр Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Политика Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».

Армия и оружие США отправят дополнительные войска на Ближний Восток Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток для укрепления обороны Саудовской Аравии.

Политика Чубайс оценил влияние московских протестов на утечку кадров Журналисты попросили Чубайса оценить влияние митингов на утечку кадров из России.

Политика В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Стрельбу из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» сняли на видео Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") на учениях "Центр-2019".

Шоу-бизнес Деми Мур призналась, что ее брак разрушили эксперименты в постели Актриса Деми Мур рассказала, что ее последний брак разрушился из-за экспериментов в постели с актером Эштоном Кутчером.

Политика В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.

Футбол Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА Сборная России по футболу в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на четыре позиции и заняла 42-е место.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Армия и оружие Зариф оценил военную операцию арабской коалиции в Йемене Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил прошедшую военную операцию арабской коалиции в Йемене.

Футбол «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым "Краснодар" и полузащитник Павел Мамаев по взаимному согласию расторгли контракт, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Армия и оружие В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.

Шоу-бизнес Врач рассказал об обследовании Заворотнюк и операции в Германии Научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк проходила обследование в его клинике, но оперироваться решила в Германии.

Гаджеты Samsung агитирует всех скорее переходить на EUV-литографию Источник изображения: Samsung Корпорация Intel тоже не скрывает, что будет внедрять EUV-литографию в рамках 7-нм технологии, но пока говорит только о первом поколении 7-нм техпроцесса, который она освоит в 2021 году при производстве графического процессора.