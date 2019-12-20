Замглавы МИД Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в украинском парламенте прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об исконно русских землях.

В МИД Украины прокомментировали слова Путина об исконно русских землях

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