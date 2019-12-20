Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД Украины прокомментировали слова Путина об исконно русских землях

Замглавы МИД Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в украинском парламенте прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об исконно русских землях.
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В МИД Украины прокомментировали слова Путина об исконно русских землях

RT на русском07:36

В МИД Украины ответили на слова Путина об исконно русских территориях

РБК07:25

Украина напомнила Путину о подчинении Москвы Киеву

Lenta.ru05:52

МИД Украины отреагировал на слова Путина об исконных русских землях

РИА Новости07:00

Киев назвал слова Путина об исконно русских землях «выдумками»

Газета.Ru07:57

МИД Украины ответил Путину на его фразу об исконных русских землях

URA.Ru07:24

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

REGNUM04:42
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Происшествия

Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном

Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.
РБК 02:41
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Космос

NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

Известия 08:05
Шоу-бизнес

У Заворотнюк нашли еще один долг

Ранее сообщалось о том, что у актрисы нашли еще один долг — неоплаченный налог на недвижимость.
Lenta.ru 06:23
Политика

Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
РИА Новости 07:50
Политика

В Петербурге проходит встреча Путина и Лукашенко

Gazeta.SPb 06:33
Кино

Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда

В 1965 году актриса исполнила роль девушки Джеймса Бонда в картине "Шаровая молния".
Piter.tv 06:17
Кино

Четвертую часть «Мажора» покажут в 2021 году

Piter.tv 01:08
Политика

Москва и Киев договорились по газу

Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Expert.ru 02:33
Происшествия

В центре Москвы возобновилась стрельба

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
РБК вчера в 12:37
Футбол

Гендиректор «Зенита» Медведев: Дриусси не перейдет в «Интер Майами»

Ранее сообщалось, что вступающий в следующем сезоне в MLS «Интер Майами» предложит за Дриусси и другого аргентинского игрока «Зенита», Матиаса Краневиттера, 25-30 миллионов долларов.
ODDS.ru 07:19
Фигурное катание

Загитова выступила с показательным номером перед матчем СКА — ЦСКА

RT на русском вчера в 15:41
Футбол

ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов

Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
ProstoProSport вчера в 13:21
Наука

Лекарство от волчанки скоро появится в продаже

Ученые представили окончательные результаты третьей фазы трехлетнего клинического исследования с участием 362 пациентов от 18 до 70 лет с системной красной волчанкой – неизлечимым тяжелым аутоиммунным заболеванием.
Хайтек+ вчера в 06:48
Музыка

«Ленинград» обязали выплатить фанату компенсацию за мат на концерте

Мужчина рассказал, что заплатил 2,5 тыс. рублей за билет на концерт «Ленинграда», который состоялся в Новосибирске в середине октября, однако не знал, что в песнях этой группы есть мат.
НТВ 07:24
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
РИА Новости 17 декабря в 09:18
Политика

Эрдоган пообещал ответить США на меры против «Турецкого потока»

Турция зеркально ответит Соединённым Штатам в случае, если будут введены санкции против газопровода «Турецкий поток».
REGNUM 06:30
Политика

Путин поддержал украинскую идею по «нормандскому формату»

Владимир Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате".
ТВ Центр 06:10
Футбол

Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Чемпионат 17 декабря в 04:35
Интернет

В открытом доступе обнаружили данные 267 млн пользователей Facebook

Как пишет Business Insider, в архиве были данные 267 140 436 человек, и предположительно данные в сети оказались еще до того, как начали действовать новые правила безопасности социальной сети.
Astera 08:09
Религия

Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину

«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
Украина.ру 07:27
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Общество

Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт

Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
РИА Новости 05:52
Общество

Адвокат сообщил о решении Греции выдать Винника Франции

Минюст Греции принял решение экстрадировать во Францию россиянина Александра Винника, сообщил РБК адвокат Тимофей Мусатов.
РБК 05:55
Спорт

WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России

Пиковый показатель пришелся на 2015 год – 1929 нарушений. Чаще всего антидопинговые правила нарушались в бодибилдинге – 266 случаев (22%).
Москва 24 08:05
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru вчера в 05:22
Политика

Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ 08:10
Происшествия

Осужденный фигурант «московского дела» Чирцов пропал в СИЗО

Издание «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката добавило, что в СИЗО «Бутырка» господина Чирцова нет. СИЗО отказалось сообщать его местоположение.
Коммерсантъ 07:53
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Происшествия

Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Коммерсантъ 07:49
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