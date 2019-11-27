Политика
РИА НовостиВ МИД Украины рассказали о боли из-за решения Apple по Крыму
Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за "признание" Крыма российским. Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал журналистам, что Apple устранила ошибку в приложении "Погода", и теперь полуостров отображается как российская территория.
Читать в источнике
Оценить131
с чего всё началось
"Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль", – написал Пристайко в Twitter, отметив, что чувствует себя именно так.Радио Sputnikвчера в 13:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Политика
В Раде сравнили вернувшиеся на Украину корабли с «консервными банками»
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.
Армия и оружие
Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16
На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Происшествия
Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника ДТП
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Футбол
Хуммельс: «Мы слишком мало создали моментов у ворот „Барселоны“»
Футбол
Футболиста «Базеля» не пустили в Россию на матч с «Краснодаром»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 28 ноября «Краснодар» домашний матч проведет в рамках Лиги Европы: в пятом туре группового этапа «быков» ожидает матч против швейцарского «Базеля».
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Общество
Россиян ожидают две двухдневные рабочие недели
Россиян в конце 2019-го и в начале 2020-го ожидают две двухдневные рабочие недели.
Космос
Астроном Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X
Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Общество
В Сети опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Всем привычные плацкартные вагоны скоро исчезнут вместе с проблемой «торчащих ног».
Политика
Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе
Президент России Владимир Путин рекомендовал не зацикливаться на вопросах, касающихся Украины.
Футбол
Болельщики «Мальмё» осквернили статую Ибрагимовича
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Авто
Названы самые надежные кроссоверы в Германии
Эксперты немецкой ассоциации технического надзора (TÜV), которая проводит техосмотор машин в стране, назвали перечень самых надежных кроссоверов.
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Общество
Две украинские электростанции приостановили работу в знак протеста
Две украинские электростанции, а именно «Бурштынская» (Ивано-Франковская область) и «Приднепровская» (Днепр) ТЭС, приостановили свою работу.
Культура
17,2 миллиона рублей предусмотрено в бюджете Свердловской области на развитие культуры и волонтерства на 2020 год
В бюджете Свердловской области выделено 17,2 миллиона рублей на развитие волонтерства, подготовку кадров для сферы культуры и помощь любительским творческим коллективам.
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Политика
Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия
Председатель Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия.