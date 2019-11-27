с чего всё началось

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за "признание" Крыма российским. Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал журналистам, что Apple устранила ошибку в приложении "Погода", и теперь полуостров отображается как российская территория.

В МИД Украины рассказали о боли из-за решения Apple по Крыму

Общество Обязательную сертификацию лекарств отменили в России Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

Политика В Раде сравнили вернувшиеся на Украину корабли с «консервными банками» Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".

Здоровье Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.

Происшествия В Приморье застрелили казачьего атамана Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".

Политика Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Авто Названы самые надежные кроссоверы в Германии Эксперты немецкой ассоциации технического надзора (TÜV), которая проводит техосмотор машин в стране, назвали перечень самых надежных кроссоверов.