с чего всё началось

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за "признание" Крыма российским. Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал журналистам, что Apple устранила ошибку в приложении "Погода", и теперь полуостров отображается как российская территория.

В МИД Украины рассказали о боли из-за решения Apple по Крыму

Политика Путина попросили не подписывать закон о физлицах-иноагентах В специальном документе 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов попросили российского президента Владимира Путина не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.

Общество Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США Вернувшаяся домой после полутора лет в американской тюрьме Мария Бутина решила отозвать свою апелляцию на приговор суда в Соединенных Штатах.

Хоккей «Ак Барс» одержал седьмую победу кряду, обыграв по буллитам «Сибирь» В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский "Ак Барс" на льду домашней арены в серии буллитов переиграл новосибирскую "Сибирь" – 2:1 Б. Для подопечных Дмитрия Квартальнова эта победа стала седьмой кряду.

Общество Путин отменил детское пособие в размере 50 рублей Президент Владимир Путин отменил компенсационную выплату в размере 50 руб. по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет.

Политика В Раде сравнили вернувшиеся на Украину корабли с «консервными банками» Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".

Происшествия В Приморье застрелили казачьего атамана Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".

Спорт МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.

Политика Путин и Зеленский могут провести встречу в Париже Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут провести переговоры в Париже, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Политика Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа Украина настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из России в Европу должен быть заключен по европейским правилам и на длительный срок, остальное является предметом переговоров, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.

Происшествия Медсестру в Иркутске обвинили в истязании ребенка-инвалида Согласно информации следствия, с 22 ноября 2019 года ребенок-инвалид в сопровождении младшей медсестры находился на лечении в Иркутской областной детской больнице.

Общество В Госдуме предложили сократить новогодние праздники Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Происшествия В Одинцово произошел пожар в двухэтажном жилом доме В подмосковском районе Одинцово произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме, площадь возгорания составила 418 кв. м, сообщается на сайте областного главка МЧС.

Шоу-бизнес Евгений Алдонин стал отцом в третий раз Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера.

Политика Украинцев возмутило вранье Зеленского о пожилых гражданах страны Главред издания Игорь Гужва напомнил премьеру, что обещание об отмене оплаты коммуналки для пожилых украинцев, которое Зеленский дал за несколько дней до выборов в Верховную раду, сыграло существенную роль в победе партии "Слуга народа".

Политика «Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».