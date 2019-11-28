Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД Украины рассказали о боли из-за решения Apple по Крыму

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за "признание" Крыма российским. Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал журналистам, что Apple устранила ошибку в приложении "Погода", и теперь полуостров отображается как российская территория.
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"Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль", – написал Пристайко в Twitter
, отметив, что чувствует себя именно так.
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Киев из-за «российского» Крыма посоветовал Apple не заниматься политикой

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Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США

Вернувшаяся домой после полутора лет в американской тюрьме Мария Бутина решила отозвать свою апелляцию на приговор суда в Соединенных Штатах.
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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский "Ак Барс" на льду домашней арены в серии буллитов переиграл новосибирскую "Сибирь" – 2:1 Б. Для подопечных Дмитрия Квартальнова эта победа стала седьмой кряду.
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Президент Владимир Путин отменил компенсационную выплату в размере 50 руб. по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет.
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Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
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Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
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Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
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«Интер» одержал гостевую победу над «Славией» в Лиге чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пражская «Славия» проиграла миланскому «Интеру» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Праге на стадионе «Синот Тип».
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СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
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Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа

Украина настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из России в Европу должен быть заключен по европейским правилам и на длительный срок, остальное является предметом переговоров, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
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Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство

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Медсестру в Иркутске обвинили в истязании ребенка-инвалида

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72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
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В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
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В Одинцово произошел пожар в двухэтажном жилом доме

В подмосковском районе Одинцово произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме, площадь возгорания составила 418 кв. м, сообщается на сайте областного главка МЧС.
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Шоу-бизнес

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Подлодку «Петропавловск-Камчатский» передали в состав ВМФ России

Первую подводную лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» передали Военно-морскому флоту России.
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Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

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Украинцев возмутило вранье Зеленского о пожилых гражданах страны

Главред издания Игорь Гужва напомнил премьеру, что обещание об отмене оплаты коммуналки для пожилых украинцев, которое Зеленский дал за несколько дней до выборов в Верховную раду, сыграло существенную роль в победе партии "Слуга народа".
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Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Флориду»

«Вашингтон» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Пантерз» потерпели третье поражение кряду.
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Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».
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Обновлён минивэн Renault Espace

Фирма Renault показала модернизированный минивэн Espace. Внешность автомобиля почти не изменилась, а вот оснащение стало совершеннее.
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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