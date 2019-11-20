Украина будет добиваться от России компенсаций, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Киева, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль украинским СМИ. Один из журналистов поинтересовался, «вжарит» ли Украина Россию на деньги после решения суда.

Украинский МИД хочет «вжарить» по России в международном суде ООН

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