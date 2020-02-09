Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
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