Политика
РИА НовостиВ МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Авто
Тюнеры сделали из Volkswagen Multivan спортивный микроавтобус
Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline провели интересный эксперимент, превратив серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
Происшествия
Очевидцы сообщили о взрывах в ТЦ в Таиланде
В ТЦ Terminal 21 в Корате, где, предположительно, находится военнослужащий, убивший более 20 человек, слышны взрывы, сообщили очевидцы.
Космос
Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Гаджеты
Стоимость iPhone 9 подтвердилась
Зарубежный ресурс Fast Company, который практически всегда обладает достоверной информации, подтвердил, что стоимость базовой версии iPhone 9 составит 399 долларов или 25 тысяч рублей.
Космос
Россия создаст телескоп для поиска инопланетян
В России будет создаст телескоп для поиска разумной жизни на других планетах, сообщает издательство ToDay News Ufa.
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию
Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Общество
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780
В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.
Здоровье
Предупреждавший о коронавирусе китайский врач скончался в Ухани
По данным китайской газеты Global Times, 34-летний Ли Вэньлян одним из первых сообщил об эпидемии, вызванной новым видом коронавируса, после чего его обвинили в распространении ложной информации.
Здоровье
В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей
В России в конце 2018 года наблюдалась нехватка около 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медицинского персонала.
Футбол
Жены Салаха и Хендерсона родили детей спустя девять месяцев после победы над «Барселоной» в полуфинале ЛЧ
У игроков «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Джордана Хендерсона родились дети, пишет The Sun.
Футбол
Ниасс отказался уходить в аренду в «Локомотив» из-за денег
Летом у игрока истекает срок действия контракта с командой Анчелотти, и «Локомотив» хотел после аренды подписать его как свободного агента.
Культура
Марго Робби рассказала, какую музыку предпочитает
Марго Робби оказалась фанатом тяжелого металла и продемонстрировала, что знает много групп на телепрограмме The Tonight Show with Jimmy Fallon, сообщает NME.
Технологии
Адская жара. Метеорологи дали прогноз погоды на 4 года
Метеорологи дали прогноз погоды на 4 года Ученые приводят в пример данные прошлого года.
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Потребительские кредиты и ипотека опять подешевеют, но понизится и доходность банковских вкладов.
Авто
Пикап Nissan Frontier получит новый мотор
Пикап Nissan Frontier получит новую силовую установку.
Гаджеты
Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний
После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.
Хоккей
Алексей Кудашов: «Ошибки в игре сборной России были детские»
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов объяснил, с чем связано поражение (2:5) от Швеции в матче Евротура.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»
Вчера Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях снимок из комнаты дочери Оли с подписью «проверка психического состояния».
Происшествия
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
В релизе говорилось, что подобных передач на телевидении нет, но в RTVI с этим не согласны – на их канале такая программа выходит с сентября 2019 года.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Футбол
«Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас»
Матч 26-го тура английской Премьер-Лиги «Эвертон» – «Кристал Пэлас» завершился в пользу «ирисок» – 3:1. В составе победителей по голу забили Бернард, Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин.
Политика
Зеленский встретился с Папой Римским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
Авто
АвтоВАЗ приостановит производство на два дня
Отечественный автопроизводитель приостановит производство на одной из сборочных линий 7 и 8 февраля.