с чего всё началось

Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Общество В Москву вернется аномальное тепло со следующей недели Москвичам пообещали возвращение аномально теплой погоды: на следующей неделе температура воздуха в столице будет колебаться в районе нулевой отметки.

Политика Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.

Общество Генконсул рассказал о перспективах сотрудничества России с Японией Недавно заступивший на должность генерального консула России в Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо Сергей Марин намерен уделять первоочередное внимание развитию экономических связей Хоккайдо с российскими регионами и считает, что этот самый северный японский остров является в этом плане наиболее перспективным.

Недвижимость Россияне не готовы к повышению цены на съемное жилье Россияне не готовы к повышению цены на съемное жилье Несмотря на начавшееся на рынке найма жилья оживление, арендодателям пока не удается заметно поднять на него цены.

Технологии Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.

Происшествия Устроивший стрельбу в Таиланде оборудовал базу в кладовой магазина Военнослужащий Чакрапхан Тхомма, устроивший стрельбу на северо-востоке Таиланда, оборудовал себе базу в холодной кладовой сетевого гастронома Foodland в подвальном этаже торгового центра.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки советского разведчика Мэрия украинского города Львов ответила отказом на просьбу передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Политика Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.

Политика Сатановский обрисовал перспективы Украины в случае войны с Россией По словам Сатановского, в случае войны с Россией, Новороссия осталась бы в своих исторических границах, а не являлась бы "огрызком Донбасса с прифронтовой полосой".

Происшествия Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ В результате спецоперации в Закарпатье украинскими силовиками были задержаны два автомобиля с вооруженными людьми, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.