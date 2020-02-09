Политика
РБКУкраина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы
Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.
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с чего всё началось
«Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации», — сказано в сообщении.Московский Комсомолецвчера в 20:56
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Общество
В Москву вернется аномальное тепло со следующей недели
Москвичам пообещали возвращение аномально теплой погоды: на следующей неделе температура воздуха в столице будет колебаться в районе нулевой отметки.
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что ее бросил возлюбленный
Настасья Самбурская рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее бросил возлюбленный.
Общество
Генконсул рассказал о перспективах сотрудничества России с Японией
Недавно заступивший на должность генерального консула России в Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо Сергей Марин намерен уделять первоочередное внимание развитию экономических связей Хоккайдо с российскими регионами и считает, что этот самый северный японский остров является в этом плане наиболее перспективным.
Недвижимость
Россияне не готовы к повышению цены на съемное жилье
Россияне не готовы к повышению цены на съемное жилье Несмотря на начавшееся на рынке найма жилья оживление, арендодателям пока не удается заметно поднять на него цены.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Культура
Первый канал покажет «Триггер» онлайн до премьеры на ТВ
Сообщается, что первая серия проекта будет доступна для бесплатного просмотра и по окончании онлайн-премьеры в течение трех следующих дней.
Происшествия
Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Происшествия
В центре Петербурга загорелся склад
Происшествия
Устроивший стрельбу в Таиланде оборудовал базу в кладовой магазина
Военнослужащий Чакрапхан Тхомма, устроивший стрельбу на северо-востоке Таиланда, оборудовал себе базу в холодной кладовой сетевого гастронома Foodland в подвальном этаже торгового центра.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки советского разведчика
Мэрия украинского города Львов ответила отказом на просьбу передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Хоккей
Швеция разгромила Россию в матче Евротура
В первом матче команда Алексея Кудашова уступила Финляндии со счётом 0:3.
Здоровье
В Приморье выявлены нарушения при сборе анамнеза в медорганизациях
Работники Роспотребнадзора установили, что всего в крае выявлено 32,4% медицинских организаций, где были допущены ошибки при проведении опроса пациентов.
Политика
Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Шоу-бизнес
Актриса Юлия Михалкова обнародовала очередную порцию «голых» фото
Автором фото стала подруга Михалковой. Актриса отметила, что фото вызвали массу сообщений от пользователей соцсети.
Политика
На интеграции России и Белоруссии поставили крест
Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
Политика
Сатановский обрисовал перспективы Украины в случае войны с Россией
По словам Сатановского, в случае войны с Россией, Новороссия осталась бы в своих исторических границах, а не являлась бы "огрызком Донбасса с прифронтовой полосой".
Спорт
Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве
Россиянка Дина Аверина стала победительницей этапа Гран-при по художественной гимнастике в многоборье, проходящего в Москве.
Гаджеты
В России стартовали продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic TU456
Происшествия
Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ
В результате спецоперации в Закарпатье украинскими силовиками были задержаны два автомобиля с вооруженными людьми, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Авто
Эксперты высоко оценили изменения в обновленной Lada 4х4
В середине января 2020 года отечественный автогигант «АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4.