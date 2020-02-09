с чего всё началось

Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.

Общество Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за лекарство от коронавируса Гонконгский актер Джеки Чан пообещал 1 млн юаней ($197 тысяч) за разработку антидота от коронавируса нового типа, сообщает Strait Times со ссылкой на пост актера в Weibo.

Единоборства Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Общество В России впервые посчитают белых медведей В России в рамках нацпроекта "Экология" впервые в истории страны проведут полный учет численности белого медведя, сообщили в Минприроды России.

Общество Китай поблагодарил Россию за гуманитарную помощь Самолет МЧС России сегодня доставил в Ухань гуманитарный груз весом более 23 тонн: медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.

Армия и оружие В Афганистане обстреляли американских военных Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.

Общество Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".

Шоу-бизнес Ида Галич поделилась фото новорожденного сына Uznayvse.ru напоминает, что Галич долгое время скрывала свое интересное положение, но, когда во всех пабликах начали появляться ее «беременные» фотографии, она сдалась и подтвердила информацию, что скоро станет мамой.

Общество В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.

Экономика Россиян ожидает снижение ставок по ипотеке и депозитам После очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ стало ясно, что следом российские банки снизят ставки по ипотеке и депозитам.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома 5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.