Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
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«Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации», — сказано в сообщении
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Московский Комсомолецвчера в 20:56

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Украина разочарована принятым в СЕ механизмом реагирования на нарушения устава

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В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

РИА Новостивчера в 15:08
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Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за лекарство от коронавируса

Гонконгский актер Джеки Чан пообещал 1 млн юаней ($197 тысяч) за разработку антидота от коронавируса нового типа, сообщает Strait Times со ссылкой на пост актера в Weibo.
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Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

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Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
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Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
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Общество

Китай поблагодарил Россию за гуманитарную помощь

Самолет МЧС России сегодня доставил в Ухань гуманитарный груз весом более 23 тонн: медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.
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Политика

Трамп уволил чиновников, давших показания против него по импичменту

Трое чиновников, участвовавших в слушаниях процесса импичмента в качестве свидетелей и выступавших против президента США Дональда Трампа, лишились своих постов.
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«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»

Российская газета вчера в 16:45
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Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Армия и оружие

В Афганистане обстреляли американских военных

Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
РИА Новости вчера в 15:03
Общество

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости вчера в 12:40
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Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»

Газета.Ru вчера в 21:55
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Данни прокомментировал ситуацию с Кокориным: Он украсил бы любую команду мира

Экс капитан «Зенита» Мигель Данни в эксклюзивном интервью «Спорту День за Днем» прокомментировал ситуацию с нападающим сине-бело-голубых Александром Кокориным.
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«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер

Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
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На интеграции России и Белоруссии поставили крест

Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
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Общество

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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
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Bimru.ru вчера в 08:17
Спорт

Солдатова прокомментировала попытку самоубийства

Титулованная 21-летняя спортсменка оказалась в НИИ Склифосовского после, как сообщалось ранее, попытки покончить с собой: на ее руках были обнаружены порезы.
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В феврале рядом с Землей пролетит астероид

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Армия и оружие

Французский авианосец подошел к берегам Сирии

Авианосец «Шарль де Голль» ВМС Франции подошел к берегам Сирии.
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«Спартак» продлил контракт с защитником Ещенко

Московский "Спартак" продлил контракт с 36-летним защитником Андреем Ещенко. Новый договор рассчитан до лета 2021 года.
Вести.Ru 03:20
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