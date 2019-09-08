Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями. Министерство призвало международных партнеров усилить давление на Россию для «прекращения оккупации» полуострова.
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В Крыму считают, что протест украинского МИД не имеет значения для выборов

ТАСС06:44

Явка крымских татар на некоторых участках в РК достигает 70% - общественник

РИА Новости Крым09:08

В Крыму назвали протест Киева из-за выборов удивительным

РИА Новости09:19

МИД Украины выразил протест из-за проведения выборов в Крыму

РБК06:27

МИД Украины выразил протест в связи с выборами в Крыму

RT на русском06:12

Уровень плинтуса: в Крыму оценили недовольство МИД Украины выборами

РЕН ТВ09:47

Украина протестует против проведения выборов в Крыму

URA.Ru05:58
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Происшествия

На объекте Роскосмоса задержали 14 человек

В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Политика

ЛДПР стала лидером на выборах в думу Хабаровского края

После обработки 15,68% протоколов УИК на выборах в законодательную думу Хабаровского края лидирует ЛДПР с 55,89% голосов.
РБК 10:26
Политика

Гахария стал новым премьером Грузии

Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Политика

«Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика

Глава Забайкалья захватил лидерство на губернаторских выборах с 88,25%

РБК 09:06
Политика

Анонсированы прямые поезда из Донецка в Москву и Питер

Вести.Ru 08:29
Происшествия

В Волгоградской области три человека погибли в ДТП

Трое человек погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе под Волгоградом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 09:06
Политика

В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России

Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия 05:14
Политика

В США вновь готовят импичмент Трампу

В юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, которая контролируется Демократической партией, намерены проголосовать по вопросу параметров ведения расследования того, допустил ли президент США Дональд Трамп нарушения, из-за которых ему может быть объявлен импичмент.
Страна Советов on-line 09:49
Происшествия

Источник назвал причину крушения Су-25 на Ставрополье

Газета.Ru 09:10
Кино

Главный приз кинофестиваля в Венеции получил «Джокер»

«Золотого льва» на кинофестивале в Венеции получил «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.
Телеканал RTVI вчера в 17:20
Происшествия

В Курганской области пожилой мужчина умер на избирательном участке

90-летний мужчина умер на избирательном участке в Курганской области. Трагедия произошла 8 сентября в селе Луговском, пишет «Область 45».
REGNUM 04:25
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском вчера в 15:48
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Политика

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика

Явка в Севастополе на 15:00 составила 20,6%

«Явка на 15:00 составила 20,6%. Если сравнить с выборами губернатора Севастополя, которые прошли в 2017 году, то явка была 25,19% на это же время», – сказал Сергей Даниленко.
ForPost 09:45
Энергетика

Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума

Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.
Коммерсантъ 07:48
Политика

Явка на выборах в Петербурге к 15:00 едва превысила 16%

REGNUM 09:23
Футбол

Йордан Осорио: Сказал Антону Заболотному, что нужно быть осторожнее

Защитник «Зенита» Йордан Осорио, дебютировавший за «Зенит» в товарищеском матче с «Сочи» (2:1), поделился эмоциями от перехода в петербурсгкий клуб.
Спорт день за днем 09:51
Политика

Путин назначил нового главу МВД Крыма

На пост министра внутренних дел Крыма назначен Павел Каранда.
Krym.News 10:10
Происшествия

В Москве задержали координатора движения «Голос»

Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Космос

NASA: минимальные шансы на столкновение Земли с астероидом сохраняются

Millionaire.ru 09:13
Политика

К 15 часам явка по электронному голосованию составила 75%

«Явка на 15:00 электронного голосования - 75%», - сообщил Алексей Венедиктов. Сегодня москвичи должны выбрать членов городского парламента.
Информационный центр Правительства Москвы 09:22
Политика

Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина

Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
РИА Новости 07:10
Политика

Сбор кедровых шишек снизил явку на выборах главы Республики Алтай

Жители Республики Алтай предпочли участию в выборах губернатора и депутатов регионального парламента Республики Алтай сбор кедровых шишек.
Sibnet Новости 07:19
Происшествия

В Петербурге члена избиркома облили зеленкой

Неизвестные подкараулили члена избирательной комиссии №1614 Петроградского района и облили зеленкой.
Gazeta.SPb 04:14
Политика

Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

REGNUM вчера в 18:45
Политика

В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией

Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.
Lenta.ru 09:03
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