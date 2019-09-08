Политика
КоммерсантъМИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями. Министерство призвало международных партнеров усилить давление на Россию для «прекращения оккупации» полуострова.
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Происшествия
На объекте Роскосмоса задержали 14 человек
В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Политика
ЛДПР стала лидером на выборах в думу Хабаровского края
После обработки 15,68% протоколов УИК на выборах в законодательную думу Хабаровского края лидирует ЛДПР с 55,89% голосов.
РБК 10:26
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Политика
«Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Происшествия
В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
Трое человек погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе под Волгоградом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 09:06
Политика
В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России
Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47
Политика
В США вновь готовят импичмент Трампу
В юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, которая контролируется Демократической партией, намерены проголосовать по вопросу параметров ведения расследования того, допустил ли президент США Дональд Трамп нарушения, из-за которых ему может быть объявлен импичмент.
Страна Советов on-line 09:49
Кино
Главный приз кинофестиваля в Венеции получил «Джокер»
«Золотого льва» на кинофестивале в Венеции получил «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.
Телеканал RTVI вчера в 17:20
Происшествия
В Курганской области пожилой мужчина умер на избирательном участке
90-летний мужчина умер на избирательном участке в Курганской области. Трагедия произошла 8 сентября в селе Луговском, пишет «Область 45».
REGNUM 04:25
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском вчера в 15:48
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика
Явка в Севастополе на 15:00 составила 20,6%
«Явка на 15:00 составила 20,6%. Если сравнить с выборами губернатора Севастополя, которые прошли в 2017 году, то явка была 25,19% на это же время», – сказал Сергей Даниленко.
ForPost 09:45
Энергетика
Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.
Коммерсантъ 07:48
Футбол
Йордан Осорио: Сказал Антону Заболотному, что нужно быть осторожнее
Защитник «Зенита» Йордан Осорио, дебютировавший за «Зенит» в товарищеском матче с «Сочи» (2:1), поделился эмоциями от перехода в петербурсгкий клуб.
Спорт день за днем 09:51
Политика
Путин назначил нового главу МВД Крыма
На пост министра внутренних дел Крыма назначен Павел Каранда.
Krym.News 10:10
Происшествия
В Москве задержали координатора движения «Голос»
Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Космос
NASA: минимальные шансы на столкновение Земли с астероидом сохраняются
Millionaire.ru 09:13
Политика
К 15 часам явка по электронному голосованию составила 75%
«Явка на 15:00 электронного голосования - 75%», - сообщил Алексей Венедиктов. Сегодня москвичи должны выбрать членов городского парламента.
Информационный центр Правительства Москвы 09:22
Политика
Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина
Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
РИА Новости 07:10
Политика
Сбор кедровых шишек снизил явку на выборах главы Республики Алтай
Жители Республики Алтай предпочли участию в выборах губернатора и депутатов регионального парламента Республики Алтай сбор кедровых шишек.
Sibnet Новости 07:19
Происшествия
В Петербурге члена избиркома облили зеленкой
Неизвестные подкараулили члена избирательной комиссии №1614 Петроградского района и облили зеленкой.
Gazeta.SPb 04:14
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией
Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.
Lenta.ru 09:03