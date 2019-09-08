Политика
РИА НовостиВ МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты. В ведомстве отметили, что выборы якобы нарушают украинское законодательств. В МИД заявили, что заранее считают результаты голосования "юридически ничтожными".
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Политика
Явка избирателей в Челябинской области составила 42,35%
РИА Новости 11:49
Политика
В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России
Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в создании «зоны безопасности» для террористов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в намерении создать зону безопасности на севере Сирии "для террористов".
РЕН ТВ 11:28
Политика
В Оренбургской области проголосовало 16 процентов избирателей
ФедералПресс 04:10
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
RT на русском 03:35
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Политика
Шумков лидирует на выборах главы Курганской области
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков лидирует на выборах главы региона с 81,40% после обработки 0,1% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости 11:52
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Происшествия
Два человека погибли в результате шторма в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Политика
На Дальнем Востоке и в Сибири голосование завершилось
Клуб регионов 08:59
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Здоровье
Вот как получить психотропные вещества бесплатно
Как пишет РГ, купленные препараты будут в первую очередь доставляться на склады в разные регионы, а оттуда они будут отправляться в поликлиники и больницы, где при необходимости дети, страдающие хроническими болевыми и судорожными синдромами, получат их бесплатно.
Deita.ru 05:47
Происшествия
В Москве ребенок обварился горячим супом и умер
В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из клетки после победы над Пуарье
Российский боец смешанных боевых искусств, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, одержав победу в бою против американского спортсмена Дастина Порье, выпрыгнул из октагона и бросился к президенту UFC Дэйне Уайту.
Журналистская правда 02:45
Фигурное катание
Медведева упала при показе произвольной программы в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева с ошибками исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт 11:43
Футбол
Матч с Самедовым и Павлюченко собрал аншлаг в любительской лиге
Евро-футбол.ру 03:29
Политика
Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23%
Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.
Москва 24 02:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
После поединка число подписчиков Нурмагомедова резко выросло, ему удалось перегнать самую популярную россиянку в Instagram — Ольгу Бузову.
Говорит Москва 09:27
Происшествия
В Санкт-Петербурге члена избиркома Шлейникову облили зеленкой
Анна Шлейникова, член избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, заявила о том, что сегодня утром, 8 сентября, ее облили зеленкой после выхода из дома.
Discover24 06:34
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Футбол
Семак назвал Кокорина мечтой любого тренера
Тренер назвал нападающего одним из лучших игроков в России. Иметь в команде такого игрока — мечта любого тренера.
News.ru 10:34
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Авто
Появились изображения родстера Ferrari 812 Superfast
В Сети появились снимки новейшего родстера Ferrari 812 Superfast, который до сих пор не анонсирован производителем.
Rusargument 11:46
Армия и оружие
Российских военных отправили на борьбу с исламистами в Африке
Военнослужащие будут бороться с повстанцами-исламистами вместе с армией Мозамбика, добавил Феликс.
Lenta.ru 10:40
Политика
В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах
В ходе выборов по России, по состоянию на 17:00 мск, зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.
РБК 12:02