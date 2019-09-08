Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты. В ведомстве отметили, что выборы якобы нарушают украинское законодательств. В МИД заявили, что заранее считают результаты голосования "юридически ничтожными".
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