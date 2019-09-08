Политика
КоммерсантъМИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями. Министерство призвало международных партнеров усилить давление на Россию для «прекращения оккупации» полуострова.
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Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Общество
Ветераны в Самаре почтили память жертв блокады Ленинграда
Память жертв блокады Ленинграда почтили в Самаре, куда в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано около 3 тыс. жителей из осажденного города.
ТАСС 05:36
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Футбол
«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче
Чемпионат 13:17
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика
Путин провел телефонный разговор с Макроном
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости 12:58
Фигурное катание
Медведева упала на произвольной программе
Спорт день за днем 12:13
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с латвийским РФШ в товарищеском матче
РИА Новости 12:25
Политика
В Башкирии явка на выборах уже превысила 10 процентов
На территории Башкортостана фиксируется довольно высокая явка. По состоянию на десять часов утра она составила 10,27 процента.
Московский Комсомолец 03:36
Политика
В Зауралье стали известны первые итоги выборов губернатора
УралПолит.Ru 12:46
Общество
Падение крана на дом в Канаде попало на видео
Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.
РИА Новости 06:45
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка», оставив парня, улетела на новое реалити
Телепрограмма 09:22
Футбол
Венгер: в 2003 году «Арсенал» контактировал с Месси
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в лондонский клуб в 2003 году.
Чемпионат 10:23
Происшествия
В Москве спасатели вытащили енота из кондиционера
Спасатели-добровольцы помогли еноту выбраться из кондиционера жилого дома на востоке Москвы. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС.
Известия 05:34
Автоспорт
Феттель, Стролл и Элбон получили штрафные баллы
Феттель за свои действия, которые привели к столкновению со Строллом, получил самое серьёзное наказание, имеющееся в арсенале стюардов (за исключением дисквалификации) – 10-секундный Stop&Go и 3 штрафных балла.
F1news.ru 11:58
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело 10:20
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился
В киевском аэропорту Борисполь самолет встретил президент Украины Владимир Зеленский.
Snob.ru вчера в 06:50
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32