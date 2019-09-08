Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями. Министерство призвало международных партнеров усилить давление на Россию для «прекращения оккупации» полуострова.
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В Крыму считают, что протест украинского МИД не имеет значения для выборов

ТАСС06:44

Глава Избиркома Крыма отреагировал на протест МИД Украины из-за выборов

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В Крыму назвали протест Киева из-за выборов удивительным

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Уровень плинтуса: в Крыму оценили недовольство МИД Украины выборами

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МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму

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«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
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Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

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