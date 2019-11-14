Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUВстреча Зеленского с Путиным до нормандского саммита не планируется

Киев рассчитывает, что президент Украины сможет встретиться с Путиным в ходе встречи «нормандской четверки». Сейчас обсуждаются дата и место проведения саммита, которые устроят все стороны. Он может пройти до конца 2019 года.
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В МИД Украины высказались о возможной встрече Путина и Зеленского

News.ru04:05

Киев отверг встречу Путина и Зеленского до саммита «нормандской четверки»

РБК05:04

В МИД Украины заявили, что встреча Зеленского с Путиным не планируется

РИА Новости03:59

Украина не получала от Казахстана приглашения для встречи Зеленского с Путиным

ТАСС04:39

Киев заявил об отсутствии планов по встрече Зеленского и Путина до нормандского саммита

Газета.Ru04:31

МИД Украины прокомментировал возможность встречи Зеленского с Путиным

RT на русском03:57

МИД Украины высказался о встрече Зеленского с Путиным

Национальная служба новостей04:33
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Происшествия

Стрелка из Благовещенска «гнобили» в колледже

Рамблер 00:47
Происшествия

Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отреагировал на инцидент со стрельбой в колледже в Благовещенске, заявив, что все акценты расставит следствие, оно же должно определить меру вины тех, кто должен был отвечать за безопасность в учебном заведении.
РИА Новости 04:38
Шоу-бизнес

Угрозы жизни нет: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Особую помощь Анастасии оказала Татьяна Навка, которая очень близко к сердцу приняла трагедию Заворотнюк, и подняв все свои связи помогла семье справиться с бедой, об этом сообщает Vse42.ru – Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет, – заявил спортсмен.
Privet-Rostov.ru 00:20
Происшествия

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Российская газета 03:53
Политика

В Киеве грозятся отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Антон Кориневич, занимающий должность «представителя президента Украины в Крыму», пообещал, что Киев отреагирует на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив на полуостров и обратно.
Аргументы и Факты вчера в 12:45
Происшествия

В СК назвали причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Происшествия

Российского бойца ММА арестовали по подозрению в похищении человека

Sport.ru 02:30
Политика

Путин встретится с лидерами Китая и Индии на саммите БРИКС в Бразилии

Президент России Владимир Путин примет в среду участие в первом дне работы саммита БРИКС, которая включает в себя церемонию закрытия Делового форума, а также проведет двусторонние встречи с лидерами Китая и Индии Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.
РИА Новости 12 ноября в 16:16
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Происшествия

В Греции задержали подозреваемых в перевозке мигрантов двух граждан РФ

В Греции задержали двух граждан России по подозрению в перевозке мигрантов из Турции, сообщили 14 ноября в посольстве РФ в Афинах.
REGNUM 05:08
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания вчера в 03:12
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400

Газета.Ru 01:55
Политика

Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 19:57
Футбол

Тедеско назвал «Спартак» клубом номер один в России

Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре 2019 года.
RT на русском вчера в 13:22
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Кино

Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон

Известия 04:22
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета 12 ноября в 23:38
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Общество

Минфин рассказал о новой системе пенсионных накоплений

Напомним, в конце октября ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений – гарантированный пенсионный план, который предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Взгляд.ру 05:01
Общество

Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад

Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Российская газета вчера в 05:19
Происшествия

Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

Газета.Ru вчера в 14:03
Армия и оружие

Пять ракет выпущены из сектора Газа по Израилю

Пять ракет были выпущены в четверг радикалами из сектора Газа по Израилю через несколько часов после заключения перемирия, две из них перехвачены системой ПВО.
ТАСС 04:20
Футбол

Сразу несколько клубов РПЛ заинтересовались форвардом «Луча» Алиевым

Нападающим "Луча" Саидом Алиевым заинтересовались несколько клубов Российской Премьер-Лиги.
Soccer.ru 04:38
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
Daily 00:44
Футбол

Венгер получил должность в ФИФА

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назначен на пост руководителя отдела Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) по глобальному развитию футбола.
RT на русском вчера в 11:16
Армия и оружие

ОБСЕ подтвердила завершение процедуры разведения сил в Петровском

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского - на последнем из трех согласованных ранее пилотных участках в Донбассе.
ТАСС 12 ноября в 09:53
Шоу-бизнес

Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности

Певица Натали сообщила, что она не ждет четвертого ребенка.
Народные новости вчера в 09:00
Гаджеты

Samsung выпустит бюджетный смартфон Galaxy A01 с 5,7 экраном

Если верить имеющейся информации, устройство получит экран размером 5,7 дюйма по диагонали.
3DNews вчера в 03:44
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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