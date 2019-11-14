Киев рассчитывает, что президент Украины сможет встретиться с Путиным в ходе встречи «нормандской четверки». Сейчас обсуждаются дата и место проведения саммита, которые устроят все стороны. Он может пройти до конца 2019 года.

Встреча Зеленского с Путиным до нормандского саммита не планируется

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