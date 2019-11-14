Политика
ГЛАС.RUВстреча Зеленского с Путиным до нормандского саммита не планируется
Киев рассчитывает, что президент Украины сможет встретиться с Путиным в ходе встречи «нормандской четверки». Сейчас обсуждаются дата и место проведения саммита, которые устроят все стороны. Он может пройти до конца 2019 года.
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Происшествия
Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отреагировал на инцидент со стрельбой в колледже в Благовещенске, заявив, что все акценты расставит следствие, оно же должно определить меру вины тех, кто должен был отвечать за безопасность в учебном заведении.
Шоу-бизнес
Угрозы жизни нет: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Особую помощь Анастасии оказала Татьяна Навка, которая очень близко к сердцу приняла трагедию Заворотнюк, и подняв все свои связи помогла семье справиться с бедой, об этом сообщает Vse42.ru – Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет, – заявил спортсмен.
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Политика
В Киеве грозятся отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Антон Кориневич, занимающий должность «представителя президента Украины в Крыму», пообещал, что Киев отреагирует на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив на полуостров и обратно.
Происшествия
В СК назвали причину крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
Политика
Путин встретится с лидерами Китая и Индии на саммите БРИКС в Бразилии
Президент России Владимир Путин примет в среду участие в первом дне работы саммита БРИКС, которая включает в себя церемонию закрытия Делового форума, а также проведет двусторонние встречи с лидерами Китая и Индии Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.
Происшествия
В Греции задержали подозреваемых в перевозке мигрантов двух граждан РФ
В Греции задержали двух граждан России по подозрению в перевозке мигрантов из Турции, сообщили 14 ноября в посольстве РФ в Афинах.
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Политика
Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает "Интерфакс".
Футбол
Тедеско назвал «Спартак» клубом номер один в России
Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре 2019 года.
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Кино
Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Общество
Минфин рассказал о новой системе пенсионных накоплений
Напомним, в конце октября ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений – гарантированный пенсионный план, который предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Общество
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад
Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Армия и оружие
Пять ракет выпущены из сектора Газа по Израилю
Пять ракет были выпущены в четверг радикалами из сектора Газа по Израилю через несколько часов после заключения перемирия, две из них перехвачены системой ПВО.
Футбол
Сразу несколько клубов РПЛ заинтересовались форвардом «Луча» Алиевым
Нападающим "Луча" Саидом Алиевым заинтересовались несколько клубов Российской Премьер-Лиги.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
Футбол
Венгер получил должность в ФИФА
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назначен на пост руководителя отдела Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) по глобальному развитию футбола.
Армия и оружие
ОБСЕ подтвердила завершение процедуры разведения сил в Петровском
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского - на последнем из трех согласованных ранее пилотных участках в Донбассе.
Шоу-бизнес
Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности
Певица Натали сообщила, что она не ждет четвертого ребенка.
Гаджеты
Samsung выпустит бюджетный смартфон Galaxy A01 с 5,7 экраном
Если верить имеющейся информации, устройство получит экран размером 5,7 дюйма по диагонали.