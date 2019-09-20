Политика
РИА НовостиВ МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.
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Футбол
Уфа — Спартак 1:0
RT на русском 12:21
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Peterburg2.ru 11:21
Армия и оружие
В США разработан план прорыва ПВО в Калининградской области
Американские военные стратеги разработали план преодоления многоуровневой противовоздушной обороны под Калининградом и постоянно его обновляют с учетом новейших оружейных разработок, ведущихся обеими сторонами.
Вечерний курьер 03:11
Происшествия
В Кремле не знают о приговоре сектантам в Саратове
Представителя Кремля просили дать комментарий о тюремных сроках для шести адептов секты.
REGNUM 08:17
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Игры
Apple запустила Arcade раньше срока
Ожидалось, что игровой сервис Apple Arcade станет доступен только 19 сентября.
Ридус 17 сентября в 11:06
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил предложение «Газпрому» по тарифам на транзит
В ходе консультаций Россия предложила временно продлить действующий контракт на транзит газа в случае, если Украина не сможет создать независимого газотранспортного оператора в рамках законодательства Евросоюза, заявил по итогам встречи глава «Газпрома» Алексей Миллер, передавал телеканал «Россия-24».
Rambler News Service 12:58
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Политика
США ввели санкции против Центробанка Ирана
Президент США Дональд Трамп сказал репортерам в Белом доме, что Вашингтон ввел санкции в отношении Центрального банка Ирана.
Коммерсантъ 12:07
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro 04:57
Наука
Производящие алкоголь бактерии повреждают печень непьющих людей
Еще исследователи изучили микробиоту кишечника у 43 пациентов с НАЖБП и у 48 здоровых людей.
Машины и Механизмы 12:55
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 11:33
Энергетика
Saudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты
Прибывшим на месторождение Хураис корреспондентам показали последствия атаки дронов — пробитые осколками трубы, разорванные трубопроводы и обгоревшее оборудование, сообщает Bloomberg.
РБК 12:01
Футбол
Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин
Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.
Бомбардир.ру 00:08
Экономика
Путин одобрил целевую модель развития компании «Россети» до 2030 года
Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский совместно с главой Удмуртии Александром Бречаловым представил президенту Владимиру Путину оптимальную модель управления электросетевым комплексом на примере Удмуртской Республики.
Газета.Ru 07:24
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Политика
В Тбилиси начался антиправительственный митинг движения «Стыдно»
Несколько сотен человек вышли в пятницу в Тбилиси к зданию парламента Грузии на митинг движения "Стыдно", чтобы еще раз осудить действия властей во время жесткого разгона акции протеста 20 - 21 июня, в ходе которого пострадали сотни людей.
ТАСС 12:29
Шоу-бизнес
Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 16:24
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Наука
Загрязнение воды признано одной из главных причин рака
Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.
UfaTime.ru 09:52
Гаджеты
Huawei представил смарт-часы Watch GT 2
Накануне в Мюнхене компания Huawei представила умные часы нового поколения Watch GT 2. В основу девайса легла новая платформа Kirin A1, уже знакомая пользователям по наушникам FreeBuds 3. Смарт-часы вышли в двух версиях.
Anonsens 02:51
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Фати получил испанский паспорт
Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати стал испанским подданным.
Sports.ru 07:06
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала золото ЧМ в личном многоборье
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, который проходит в Баку.
РЕН ТВ 12:55
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском вчера в 05:28
Политика
Как Китай и Россия борются за влияние в Центральной Азии и на Кавказе
Россия теряет позиции в Центральной Азии и на Кавказе - канат на свою сторону перетягивает Китай.
Газета.Ru 01:49