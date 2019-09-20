Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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