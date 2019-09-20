Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.

В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций

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