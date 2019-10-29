Политика
Sputnik ТаджикистанВ МИД Украины заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Пристайко напомнил, что лидеры России и Украины уже провели три телефонных разговора. Зеленский заявил о готовности изменить отношения России и Украины Глава МИД Украины уточнил, что лично был свидетелем прошедших переговоров Путиным и Зеленским.
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Армия и оружие
Трамп заявил о ликвидации первого заместителя аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации ближайшего заместителя главаря запрещенной в России террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 09:39
Армия и оружие
ВСУ не подтвердили информацию о разведении сил в Золотом
Штаб Вооруженных сил Украины не подтверждает информацию о начале разведения сил в поселке Золотое в Донбассе.
ФАН 08:32
Общество
Минпросвещения предложило провести в школах урок о Калашникове
Во вторник, 29 октября, стало известно, что министерство просвещения РФ выпустило методические рекомендации по проведению тематического урока к столетию со дня рождения изобретателя всемирно известного автомата Михаила Калашникова.
Форпост Северо-Запад 10:45
Общество
Захар Прилепин создаст новое общественное движение
Взгляд.ру вчера в 03:11
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Российская газета 08:41
Здоровье
64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России
Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Ugpressa.ru вчера в 00:15
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Общество
Министр экономики Германии попал в больницу после падения со сцены
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер споткнулся, когда спускался со сцены после выступления в Дортмунде и упал, в результате чего был госпитализирован.
Rambler News Service 06:32
Общество
Начат сбор подписей в поддержку расстрелявшего сослуживцев солдата
Коммерсантъ вчера в 09:45
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Общество
Соловьев прокомментировал драку украинских политологов в студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости 12:08
Хоккей
«Автомобилист» уступил «Сибири» и проиграл седьмой матч подряд
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Спорт-Экспресс 10:43
Армия и оружие
США отнимут у Сирии нефтяные месторождения
Хакасия-Информ вчера в 23:38
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Экономика
Банковские MVNO на сети Tele2 привлекли 1,4 млн абонентов
База «Тинькофф Мобайла», «СберМобайла» и «ВТБ Мобайла» по итогам III квартала 2019 года достигла 1,4 млн клиентов, за год этот показатель вырос в три раза, сообщает пресс-служба компании.
Деловая газета. Юг 05:30
Музыка
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Газета.Ru 10:50
Футбол
Зидан: «Бэйл не говорил, что хочет уйти из „Реала“»
Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан развеял слухи о том, что ряды "сливочных" может покинуть полузащитник Гарет Бэйл .
Sport.ru 10:59
Политика
Кремль отреагировал на данные о страхе россиян перед произволом власти
Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал результаты соцопроса «Левада-центра», согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ-3 главных страхов россиян.
Новый День 07:55
Общество
Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Коммерсантъ 11:26
Футбол
Видеотрансляция матча «Ман Сити» – «Саутгемптон» начнется в 22:45
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Sports.ru 11:25
Энергетика
«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»
«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
Ведомости 10:33
Авто
Опубликованы характеристики нового кроссовера Changan CS55 для России
Автоновости дня 08:49
Здоровье
Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян
Нерациональное питание повышает риски хронических заболеваний, предупреждает Мотова.
Газета.Ru 27 октября в 05:41
Фигурное катание
Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 05:51
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 05:21
Экономика
Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой
Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
RT на русском 10:39