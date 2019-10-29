Политика

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанВ МИД Украины заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Пристайко напомнил, что лидеры России и Украины уже провели три телефонных разговора. Зеленский заявил о готовности изменить отношения России и Украины Глава МИД Украины уточнил, что лично был свидетелем прошедших переговоров Путиным и Зеленским.
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МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

РБК07:30

Глава МИД Украины заявил, что Зеленский готов к встрече с Путиным

ТАСС06:26

На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

RT на русском05:55

МИД Украины: Зеленский готов к встрече с Путиным в «нормандском формате»

РИА Новости06:02

На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Lenta.ru05:47

В МИД Украины рассказали о готовности Зеленского к встрече с Путиным

РЕН ТВ05:30

Глава МИДа Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Говорит Москва05:28
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 18:23, Вашингтон
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Компания Valve выпустила очередное обновление для CS: GO. С выходом патча в игре введен запрет на продажу и обмен ключей для кейсов.
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Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании

Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
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Консультации между Россией и Украиной при посредничестве Еврокомиссии о газовом транзите осложнились противоречиями между «Газпромом» и «Нафтогазом».
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