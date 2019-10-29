Политика
Sputnik ТаджикистанВ МИД Украины заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Пристайко напомнил, что лидеры России и Украины уже провели три телефонных разговора. Зеленский заявил о готовности изменить отношения России и Украины Глава МИД Украины уточнил, что лично был свидетелем прошедших переговоров Путиным и Зеленским.
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Здоровье
Наркологи сообщают, что алкоголизм имеет четыре основных симптома
Следует учитывать четыре главных признака, отличающего человека с этой болезнью от того, который не алкоголик, даже, если он частенько «с запахом».
HotGeo 27 октября в 07:13
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян
Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.
РИА Новости 18:08
Авто
Renault привезет в Европу бюджетный электрокар
В сентябре на автовыставке в городе Чэнду (Китай) была анонсирована серийная для местного рынка модель бюджетного электрокара Renault City K-ZE.
Российская газета 03:07
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану военную технику на 320 миллионов рублей
В Таджикистан от России передана партия военной техники и вооружения, сообщает пресс-служба ЦВО.
Sputnik Таджикистан 04:32
Религия
ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью
Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
РБК 14:20
Футбол
У восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба
По информации «Чемпионата», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы.
Спорт день за днем 16:48
Авто
Opel готовит выпуск 8 электрифицированных моделей к 2021 году
Компания Opel готовит выпуск 8 электрокаров к 2021 году. Появление новых моделей стало основной частью плана под названием «PACE!».
OAnews 15:15
Киберспорт
В CS:GO запрещена продажа и обмен ключей для кейсов
Компания Valve выпустила очередное обновление для CS: GO. С выходом патча в игре введен запрет на продажу и обмен ключей для кейсов.
Матч ТВ 04:00
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
RT на русском 08:01
Происшествия
В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок
В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.
Вести.Ru 13:30
Происшествия
В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования
На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.
Махачкалинские известия 13:09
Политика
Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании
Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
РБК 17:14
Политика
Скандальный Янтарь. СМИ рассказали о «подвигах» спорившего с Зеленским националиста
Украина.ру 10:35
Энергетика
Поставки газа через Украину решатся через суд
Консультации между Россией и Украиной при посредничестве Еврокомиссии о газовом транзите осложнились противоречиями между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Телеканал 360° вчера в 21:54
Гаджеты
Apple показала наушники AirPods Pro
Афиша Daily вчера в 12:30
Гаджеты
Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября
Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Ferra вчера в 14:53
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
ToDay News Ufa вчера в 09:18
Политика
Россия, Турция и Иран приветствуют созыв конституционного комитета САР
Старт прямых межсирийских переговоров состоится 30 октября, в среду, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом в Женеве.
RT на русском 16:17
Армия и оружие
Турция собирается закупить российские Су-35
Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Газета.Ru 15:50
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С» выполнил стрельбы на учениях в Сербии
ТАСС 26 октября в 10:22
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 12:35
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира
Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Пока её сын наслаждается отдыхом на курорте вдали от семьи, Симона Черноморская проводит время с любимыми внуками.
Экспресс газета 15:59
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Движок 09:59
Наука
Люди с психическими расстройствами умирают раньше других
Люди, страдающие различными психическими расстройствами живут намного меньше других и умирают, соответственно значительно раньше, заявили научные сотрудники из европейского Орхусского университета.
Ugpressa.ru 08:01
Политика
Премьер-министр Ливана Саад Харири собрался в отставку
Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что уходит в отставку.
REGNUM 10:45
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
РБК 11:27
Футбол
Джикии вручили «Золотого кабана»
Во вторник вечером капитан «Спартака» Георгий Джикия получил легендарный приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды сезона-2018/19.
Спорт-Экспресс 12:35