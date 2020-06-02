Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время может состояться встреча глав МИД стран "нормандской четверки". 2 июня, во вторник, глава МИД ФРГ Хайко Маас встретился с Кулебой в Берлине.

В МИД Украины заявили о подготовке к встрече в «нормандском формате»

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