Политика
RT на русскомВ МИД Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России
В Министерстве иностранных дел Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России. «Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путём назначения посла Украины», — приводит Интерфакс сообщение украинского МИД.
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Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» за лучший фильм
Южнокорейская драма «Паразиты» от Пон Чжун Хо стала обладателем премии «Оскар» в качестве «Лучшего фильма».
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
В Астрахани региональное управление СК России инициировало проверку информации о ЧП в одной из городских школ.
Политика
Аббас назвал возможным достижение мира с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что считает возможным достижение мира между палестинцами и израильтянами.
Общество
Срок оформления маткапитала планируют сократить до пяти дней
Срок оформления российским семьям материнского капитала планируется сократить до пяти дней за счёт электронного взаимодействия ведомств, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта о расширении использования маткапитала, сообщил глава фракции ЕР Сергей Неверов.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Политика
В Кремле Козака назвали куратором по Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Футбол
Коутиньо: успехи «Ливерпуля» не удивляют, но я не оглядываюсь назад
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий за «Баварию» на правах аренды, поделился мнением об успехах «Ливерпуля», за который играл.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте
Рабочие недели в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта будут сокращенными и продлятся с 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Армия и оружие
Минобороны заменит тульские системы «Тунгуска»
Серийные поставки в российскую армию нового зенитного артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» позволят заменить в войсках артиллерийские зенитные комплексы «Шилка» и «Тунгуска», разработанные в Туле еще в советские годы.
Армия и оружие
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Хоккей
«Спартак» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ
Московский "Спартак" на своем льду одержал волевую победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 11 февраля понизился на 0.34%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 11 февраля понизился на 0.34% (-0.0037) до $1.0906 с $1.0943 предыдущего закрытия.
Футбол
Гвардиола: дайте мне другую команду, не такую, как «Манчестер Сити», и я не буду побеждать
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, является ли он лучшим тренером в мире.
Авто
Бинотто: Ferrari уделила особое внимание прижимной силе
Новый автомобиль команды Ferrari может выглядеть похожим на машину-предшественницу, но на деле конструкторам итальянского коллектива пришлось серьезно доработать конструкцию болида в большинстве ключевых областей.
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Общество
Белоруссия перерабатывает последнюю нефть
Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Авто
Первые кроссоверы Geely Coolray добрались в Россию
Китайская компания Geely объявила о поступлении первых экземпляров кроссовера Coolray к российским дилерам.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями
Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Единоборства
Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге
Молодой борец из Дагестана сломал шейные позвонки во время неудачного захвата с оппонентом на Кубке мира по грэпплингу в Петербурге.