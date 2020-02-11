В Министерстве иностранных дел Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России. «Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путём назначения посла Украины», — приводит Интерфакс сообщение украинского МИД.

В МИД Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России

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