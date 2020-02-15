Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
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Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

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Красная веснавчера в 14:45

В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

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Пушков оценил реакцию МИД Британии на слова Путина о «маме и папе»

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В МИД Британии прокомментировали слова Путина о «родителе 1» и «родителе 2»

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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
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Меган Маркл и принц Гарри уволили всех сотрудников в Лондоне

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Желание испанского специалиста покинуть Туманный Альбион усилилось после известия об отстранении «Манчестер Сити» на два года от еврокубков.
ProstoProSport вчера в 17:30
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

РИА Новости 01:52
Политика

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В бюллетене для голосования будет лишь один вопрос и два варианта ответа - да или нет, рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции сенатор Андрей Клишас.
Петербургский дневник вчера в 07:44
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Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru 13 февраля в 15:52
Политика

«Ъ»: согласие Великобритании на встречу лидеров СБ ООН зависит от США

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Газета.Ru вчера в 23:25
Общество

Жителям Уханя ограничили перемещение между микрорайонами

Уточняется, что власти решили ограничить перемещение местных жителей между микрорайонами.
Газета.Ru 02:39
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 21:30
Армия и оружие

Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России

Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik-Литва» 14 февраля.
Известия 01:34
Политика

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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия 13 февраля в 17:02
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
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Культура

Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале

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Шоу-бизнес

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Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры

Создатели картины "Дау" намерены опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта о советском физике Льве Ландау.
Москва 24 13 февраля в 22:45
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Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» пришла на русскую версию шоу

News.ru вчера в 21:01
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Продукты, которые вы не должны есть после 30 лет

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Food Eat Safe, диетологи назвали продукты, которые отрицательно влияют на организм после 30 лет.
ToDay News Ufa вчера в 10:40
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Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту

Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam.
Вести.Ru 00:33
Космос

Ученые зафиксировали со спутника новый вид облаков

Bash.News вчера в 04:20
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В ДТП под Тамбовом погибли шесть человек

Лобовое столкновение грузопассажирской «Газели» и грузовика Foton произошло на федеральной трассе Р-22 ранним утром 14 февраля.
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Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье»

Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».
Известия вчера в 23:16
Кино

Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер

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Школьникам из Петербурга запретили танцевать в юбках под песню Queen

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Экономика

Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
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Снизить НДФЛ для нерезидентов РФ предложили в Минфине

Минфин предлагает добавить для этого правила исключение, установив ставку 13% в отношении доходов нерезидентов «от осуществления трудовой деятельности».
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Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии

Неделю назад компания Hyundai представила удешевленную версию кроссовера Hyundai Creta второго поколения.
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США повысят пошлины на самолеты из ЕС

"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
ТАСС вчера в 20:52
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