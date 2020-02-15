Политика
Газета.RuВ МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
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В МИД Британии прокомментировали слова Путина о «родителе 1» и «родителе 2»
Национальная служба новостейвчера в 14:34
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Общество
Меган Маркл и принц Гарри уволили всех сотрудников в Лондоне
Общество
Коронавирус продолжает хозяйничать на лайнере Diamond Princess
Японский круизный лайнер Diamond Princess продолжает оставаться на осадном положении из-за коронавируса.
Армия и оружие
В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани
После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
Общество
Газаров может возглавить московский Театр Сатиры
Сергей Газаров окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИСа) в 1980 году, после чего приступил к работе в московском театре «Современник».
Футбол
Гвардиола рассмотрит возможность ухода из «Манчестер Сити»
Желание испанского специалиста покинуть Туманный Альбион усилилось после известия об отстранении «Манчестер Сити» на два года от еврокубков.
Политика
ЦИК организует и проведет голосование по поправкам в Конституцию РФ
В бюллетене для голосования будет лишь один вопрос и два варианта ответа - да или нет, рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции сенатор Андрей Клишас.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Политика
«Ъ»: согласие Великобритании на встречу лидеров СБ ООН зависит от США
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Общество
Жителям Уханя ограничили перемещение между микрорайонами
Уточняется, что власти решили ограничить перемещение местных жителей между микрорайонами.
Происшествия
Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России
Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik-Литва» 14 февраля.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Шоу-бизнес
Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой
Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры
Создатели картины "Дау" намерены опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта о советском физике Льве Ландау.
Культура
Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» пришла на русскую версию шоу
Здоровье
Продукты, которые вы не должны есть после 30 лет
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Food Eat Safe, диетологи назвали продукты, которые отрицательно влияют на организм после 30 лет.
Общество
Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту
Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam.
Космос
Ученые зафиксировали со спутника новый вид облаков
Происшествия
В ДТП под Тамбовом погибли шесть человек
Лобовое столкновение грузопассажирской «Газели» и грузовика Foton произошло на федеральной трассе Р-22 ранним утром 14 февраля.
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье»
Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».
Кино
Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер
Экономика
Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта
Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Экономика
Снизить НДФЛ для нерезидентов РФ предложили в Минфине
Минфин предлагает добавить для этого правила исключение, установив ставку 13% в отношении доходов нерезидентов «от осуществления трудовой деятельности».
Авто
Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии
Неделю назад компания Hyundai представила удешевленную версию кроссовера Hyundai Creta второго поколения.
Политика
США повысят пошлины на самолеты из ЕС
"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.