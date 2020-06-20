МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с существующим законодательством.

с чего всё началось

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

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