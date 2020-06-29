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Новостной фронтНовостной фронтВ МИД Венесуэлы назвали санкции ЕС ностальгией по колониализму

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Новые санкции ЕС в отношении ряда политических деятелей Венесуэлы свидетельствуют о приверженности сообщества к политике интервенционизма и ностальгии по колониальному прошлому. Соответствующее заявление в Twitter разместил министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.
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В МИД Венесуэлы назвали санкции ЕС ностальгией по колониализму

ТАСС16:19

В МИД Венесуэлы назвали санкции ЕС ностальгией по колониализму

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«Ностальгия по колониализму» — в МИД Венесуэлы оценили новые санкции ЕС

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