Политика
RT на русскомВ МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета РФ. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.ТАСС02:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 04:12, Вашингтон
Футбол
Фелиш: мои мячи не шли в ворота
Нападающий сборной Португалии Жоау Фелиш прокомментировал результаты матча отборочного турнира Евро 2020 с Литвой (5:1). Четыре из пяти мячей в ворота Литвы забил Криштиану Роналду.
Чемпионат 00:27
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Кино
Дудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ
РБК вчера в 18:40
Авто
В России продан 400-тысячный бизнес-седан Toyota Camry
В августе 2019 года совокупные продажи бизнес-седана Toyota Camry через официальную дилерскую сеть Тойота в России превысили 400 тыс. автомобилей.
SpeedMe вчера в 14:10
Политика
Петербургский горизбирком утвердил результаты выборов губернатора
Горизбирком Санкт-Петербурга утвердил результаты выборов губернатора.
Известия 02:27
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что был пьян на концерте в Самаре
Мир новостей вчера в 12:05
Финансы
ЦБ хочет решать за банки, сколько и каких кредитов выдавать населению
Имеющихся у ЦБ инструментов может оказаться недостаточно, чтобы сдержать рост розничных кредитов, опасается регулятор.
Ведомости вчера в 15:00
Экономика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Футбол
Сборные Уругвая и США сыграли вничью, Эквадор разгромил Боливию
В ночь на 11 сентября (мск) состоялся товарищеский матч между сборными США и Уругваем.
Sport24.ru вчера в 22:16
Финансы
Эксперт предсказал доллар по 30 рублей
Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
Известия вчера в 05:35
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели вчера в 04:02
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru вчера в 11:01
Политика
В Кремле отреагировали на отставку Болтона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона - внутреннее дело американцев.
Газета.Ru 02:36
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Гаджеты
Apple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro
Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса.
Росбалт вчера в 14:25
Политика
Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.
Евразия Daily вчера в 13:17
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Технологии
Основатель «Четвертого канала» Игорь Мишин стал вице-президентом МТС
С 2014 по 2016 год был гендиректором ТНТ.
Znak.com вчера в 12:28
Общество
Россияне стали реже разводиться из-за бедности
Количество разводов в России сократилось на фоне снижения доходов населения. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Lenta.ru 03:17
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru вчера в 11:40
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Российская газета 03:21
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Происшествия
Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории
18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Происшествия
Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности
Airbus A330 авиакомпании IFly, который сегодня ночью вылетел из Екатеринбурга в Китай, вернулся в Кольцово из-за технической неисправности.
Российская газета 02:02
Общество
В Петербурге зафиксирован рекорд сентябрьской жары
Добавим, что в конце августа погода в Петербурге повторила температурный рекорд августа 1942 года.
REGNUM 04:00