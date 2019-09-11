Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета РФ. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.

В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК

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