Политика
RT на русскомВ МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета РФ. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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с чего всё началось
Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета РФ. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.ТАСС02:32
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Фильм Фрэнка Дарабонта считается одним из шедевров мирового кинематографа Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка", снятую в 1994 году, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает Meduza.
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Шумахера тайно госпитализировали
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В пресс-службе мэрии Челябинска "РГ" сообщили, что в результате аварии пострадали 13 человек.
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Напомним, слухи о страшном недуге Анастасии Заворотнюк распространились со скоростью вихря после того, как журнал "Тайны звезд" разместил статью и фотографию актрисы на обложке.
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В Алеппо возрождают одно из самых крупных производств в стране
Завод по производству арматуры разрушили боевики. В сирийском Алеппо возрождают одно из самых крупных производств в стране.
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