Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета РФ. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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МИД: РФ расширит ограничительные списки после введения США санкций против сотрудников СК

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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:17, Вашингтон
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