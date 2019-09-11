Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета РФ. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

с чего всё началось

Москва расширит санкции против граждан США после того, как Вашингтон ввел ограничительные меры против двух сотрудников Следственного комитета, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он подчеркнул, что действия США - продолжение "полностью дискредитирующей себя линии".

В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СКР

Общество Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра» Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Шоу-бизнес В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.

Политика Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.

Авто В Украине нашли новую ЗАЗ «Таврию» почти без пробега Речь идет об уникальной ЗАЗ «Таврия» 1990 года выпуска с пробегом 16 км, которая до сих пор находится в первозданном состоянии и по кузову, и по салону.

Теннис Тони Надаль: Рафа плакал, потому что Медведев был ближе к победе Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони прокомментировал победу племянника в финале US Open.

Политика Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.

Кино Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа YouTube опубликован трейлер сериала «Смотри». Главную роль в проекте сыграл Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в кинокомиксах DC.

Политика Медведев рассказал о последствиях торговых войн для мировой экономики Торговые войны Соединенных Штатов и Китая снизили спрос на энергоносители, поэтому Москве, вероятно, придется корректировать свои прогнозы по темпам роста экономики.

Шоу-бизнес Опубликован список гостей на свадьбе Собчак и Богомолова На празднование свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова были приглашены почти 300 человек.

Здоровье В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный эффект, отметил Салагай.

Происшествия Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от четырех до 14 лет лишения свободы.

Происшествия Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".

Политика Медведев: правовая база по наркосодержащим лекарствам готовится Государство должно вести себя максимально внимательно в ситуации с ввозом незарегистрированных препаратов, считает Медведев.

Общество В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим» Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Общество Россияне стали реже разводиться из-за бедности В России люди разводятся чаще, чем в других странах.

Политика В США расследуют попытки Трампа «повлиять на украинское правосудие» Как сообщается на сайте комитета по разведке, главы комитетов по международным делам — Элиот Энгель, по разведке — Адам Шифф и по надзору и реформам — Илия Каммингс в совместных письмах в Белый дом и Госдепартамент потребовали предоставить им записи, касающиеся попыток Трампа и Джулиани манипулировать украинской системой правосудия.

Путешествия Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80% Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов добавил, что в Турции с начала туристического сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.

Политика Медведев: Россия не станет просить Запад об отмене санкций По словам премьера, РФ может рассмотреть ответные меры, если руководство Еврокомиссии, либо какие-то другие страны решатся отменить санкции.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Политика Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Гаджеты Apple презентовала умные часы Apple Watch Series 5 Компания Apple на своей ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Калифорнии представила новое поколение умных часов Apple Watch Series 5.

Общество Медведев поддержал переход от минимального набора продуктов к базовому В конце июля Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи подготовил проект по формированию набора продуктов питания в потребительской корзине по гендерному признаку и возрасту.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии» Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».

Политика Экс-акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.

Политика Глава МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим для граждан Украины Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в балтийскую республику, сообщает Sputnik Эстония.